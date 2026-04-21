Выплаты от Каритас: малообеспеченным обещают финподдержку на полгода

Весной 2026 года представители международного благотворительного фонда "Каритас Украины" реализуют программу поддержки граждан с низкими доходами, которым нужно арендовать жилье из-за перемещения из опасных районов. При выполнении определенных условий можно будет оформить финансовую помощь на шесть месяцев.

Кто может получить помощь от Каритас

21 апреля заявки смогут подать внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтаве и области. В рамках программы средства получат исключительно уязвимые категории граждан с соответствующим статусом.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области", — говорится в сообщении.

Приобщиться к программе могут недавно перемещенные ВПЛ, которые переехали в принимающую громаду менее 30 дней назад. Важно подпадать хотя бы под одну из следующих категорий уязвимости:

Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

Одинокие лица старшего возраста (55+) или домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей без поддержки родных;

Одинокие матери или родители, а также опекуны детей до 18 лет;

Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

Беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

домохозяйства не получали аналогичной финпомощи от других организаций/фондов;

размер среднего месячного дохода на одного человека — в рамках 8 422 грн.

Как зарегистрироваться и список документов

Граждане, желающие принять участие в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" от "Каритас Полтава", должны собрать такой пакет документов:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справка ВПЛ (менее 30 дней);

банковский счет IBAN;

документы с подтверждением критерия уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7.

Заявители могут прибыть 21 апреля для оформления денежной помощи по адресу: г. Полтава, ул. Гоголя, 28.

