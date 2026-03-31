Головна Фінанси Гроші від Карітас: українцям покриють витрати на послуги ЖКГ

Гроші від Карітас: українцям покриють витрати на послуги ЖКГ

Дата публікації: 31 березня 2026 11:00
Гроші від Карітас: українцям покриють витрати на послуги ЖКГ
Гривневі купюри, платіжки та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року в одному з регіонів стартувала програма з надання допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКГ) від представництва однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій "Карітас". Розраховувати на такий вид підтримки зможуть виключно громадяни вразливих груп.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Де і кому доступні компенсації за послуги ЖКГ від Карітас

Йдеться про реалізацію у місті Полтава проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" за фінансової підтримки Сполучених Штатів, що передбачає забезпечення фінансами в оплаті комунальних послуг. 

Допомога передбачена для громадян, які виїхали з небезпечних регіонів, і мають такі вразливості:

  1. Особи з інвалідністю (І-ІІ група, інвалідність з дитинства);
  2. Громадяни похилого віку (від 60 років);
  3. Самотні матері/батьки;
  4. Опікун неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  5. Вагітні жінки/годуючі матері з дітьми до трьох років;
  6. Люди з тяжкими захворюваннями;  
  7. Багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей).

Як отримати фінансову допомогу від Карітас

Для попередньої реєстрації у проєкті від представництва "Карітас" заявникам необхідно надати такий пакет документів:

  • український паспорт;
  • ідентифікаційний код; 
  • довідку переселенця від 2025-2026 року;
  • банківський рахунок ІBAN;
  • довідку про пічне опалення/комунпослуги;
  • документи з підтвердженням критерію вразливості;
  • довідку про доходи з ДПС/довідку ОК-5 та ОК-7.

Виплати не передбачені тим домогосподарствам, які вже отримували аналогічну допомогу від інших організацій, якщо статус ВПО було отримано до 2025 року, а дохід перевищує 8 422 грн на одну людину.

Громадяни можуть звернутися до фонду за номером телефону: 0 800 336 734.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці в одному з регіонів можуть отримати гранти від Данської ради у справах біженців. Передбачається надання на підтримку бізнесу до 5 000 доларів

Також Новини.LIVE розповідали, що уряд Німеччини навесні 2026 року надасть грошову допомогу до 1 700 доларів. Виплати передбачені для внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин та осіб з інвалідністю.  

Часті питання 

Від чого залежить держдопомога для переселенців

У 2026 році лише деякі внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Допомогу автоматично продовжують на пів року лише для вразливих груп осіб. Звертають увагу на середній дохід за місяць. Він не повинен перевищувати 10 380 грн на громадянина (чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб). 

Йдеться про нарахування щомісяця таких виплат:

  • 2 тис. грн — для дорослих;
  • 3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю. 

Коли переселенцям загрожує втрата права на держдопомогу

Якщо українські переселенці не пройдуть процедуру ідентифікації до 1 липня цього року, то можуть втратити право на виплати. Таку вимогу необхідно було виконати до кінця минулого року. Через ігнорування вимоги багатьом громадянам не надійшли держвиплати. Через це Кабінет міністрів дав змогу підтвердити власну особу протягом ще кількох місяців. Також зобов'язав ПФУ донарахувати невиплачену соцдопомогу від держави.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
