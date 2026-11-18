Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з прифронтових міст гуманітарна та благодійна організація "Карітас-Спес Україна" Римсько-католицької церкви в країні, що входить до міжнародних мереж Caritas Europa та Caritas Internationalis, надасть постраждалому населенню фінансову підтримку. У рамках програми передбачені три ситуації, за яких гарантують виплату у розмірі 12 300 грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації, інформують Новини.LIVE.

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Кому доступні виплати від Карітас під час війни

Як зазначається, "Карітас-Спес Україна" надає грошову допомогу людям, які постраждали внаслідок бойових дій, у Запоріжжі.

Родини можуть розраховувати на грошову допомогу за таких обставин:

У разі отримання важкого поранення внаслідок бойових дій; У випадку загибелі одного з членів сім’ї внаслідок бойових (для його рідних); У разі вимушеної евакуації з власних домівок.

Розмір допомоги та важливі нюанси програми

Як зазначають в організації, при важких пораненнях внаслідок бойових дій громадяни повинні звернутись по допомогу лікаря та відкрити лист щодо втрати працездатності або отримати консультаційний висновок щодо отриманих травм упродовж одного дня з часу поранення.

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Від моменту травмування до часу реєстрації на допомогу має пройти не більш ніж 45 днів.

За таких умов допомогу в родині нададуть лише постраждалому громадянину.

Як отримати фінансову допомогу у Запоріжжі

Для отримання фіндопомоги необхідно мати документи, що підтвердять відповідну ситуацію.

Зокрема, для громадян із пораненнями через бойові дії допомогу нададуть на основі поданих:

Витягу з протоколу поліції про подію/з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань травмованого;

Лікарняного про перебування на лікуванні щонайменше п'ять днів;

Завіреної лікарем виписки з медичної амбулаторної картки.

Для тих, хто втратив члена родини внаслідок бойових дій, потрібно подати:

Свідоцтво про смерть родича;

Довідку про причину смерті;

Витяг з протоколу поліції про подію.

Для евакуйованих з власних домівок вимагають такі документи:

Реєстраційну інформацію в центрах евакуації/транзиту;

Списки чи документи, надані від тих, хто проводить евакуацію;

Транспортні квитанції, квитки;

Довідку внутрішнього переселенця до 45 днів;

Документи, що підтвердять залишене місце проживання;

Серед обов'язкових документів:

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Реквізити банку (формат IBAN).

Громадяни можуть звернутися на гарячу лінію "Caritas-Spes Запоріжжя": +38 (099) 555 43 67.

"Якщо Ви або Ваші близькі постраждали внаслідок бойових дій, втратили члена родини або були змушені евакуюватися — зателефонуйте на гарячу лінію та дізнайтеся про можливість отримання допомоги", — додали в організації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 18 листопада UNHCR Ukraine у Київській області приймає заявки на надання фінансової допомоги. Підтримку отримають люди інвалідністю, громадяни похилого віку, багатодітні родини та інші вразливі групи. Розмір виплат становитиме 3 600 або 4 100 грн на тримісячний період.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Києві оновили підхід у наданні фіндопомоги тим, чиї оселі були пошкоджені чи зруйновані через обстріли. Підтримку у розмірі 20 000 грн надаватимуть весь період такої необхідності, а не один рік, як було до цього. У мерії пояснили, як продовжити нарахування допомоги, а також назвали ситуації, коли виплати припинять остаточно.