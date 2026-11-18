Гривневі купюри та гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE

18 листопада 2026 року відбудеться реєстрація на отримання грошової допомоги від The UN Refugee Agency (UNHCR Ukraine) у ще одній громаді в Україні. Йдеться про надання підтримки людям з інвалідністю, громадянам похилого віку, багатодітним родинам та іншим вразливим групам населення з числа переселенців у розмірі 3 600 або 4 100 грн на тримісячний період.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оголошення організаторів.

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Де відкрилась реєстрація на допомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначається, восени поточного року можливість оформити грошову допомогу з'явилася у мешканців Київської області. Зокрема, 18 листопада, реєстрація буде доступна у Баришівській громаді Броварського району.

Громадян запрошують звернутися до пункту збору даних, якщо належать внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, а також якщо підпадають під такі терміни переміщення:

Переселенці (за останні 45 днів), які залишили оселі через загрози для життя, обстріли або примусову евакуацію.

ВПО (термін від 46 днів до 6 місяців), які переїхали через війну.

Громадяни, які повернулися у власні оселі (після вимушеного переміщення по країні/з-за кордону) за останній рік та не раніше трьох місяців.

Додаткові вимоги до претендентів на виплати

Також для двох останніх категорій будуть застосовані додаткові вимоги:

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Дохід має бути в межах 8 300 грн на кожну особу в родині на місяць;

Оселя розташована близько до лінії фронту;

Несприятливі умови проживання;

Наявність вразливості (люди похилого віку, громадяни з інвалідністю та хронічними хворобами. Вагітні жінки та матері з немовлятами, малозабезпечені, багатодітні родини).

Допомога доступна також тим, хто раніше мав аналогічні виплати, однак відтоді минуло три місяці.

Сума допомоги та як взяти участь у програмі

За умовами програми, родинам нададуть грошову допомогу залежно від обставин у розмірі 3 600 або 4 100 грн за місяць (протягом трьох місяців).

18 листопада оформлення виплат буде можливе за адресою: селище Баришівка, вул. Київський шлях, 33, Будинок культури.

Реєстрація відбуватиметься з 11:00 до 16:00 за попереднім записом та живою чергою.

З собою потрібно мати такі документи (оригінали):

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Довідку переселенця/інше підтвердження переміщення;

Свідоцтво про народження дітей;

Банківську картку голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);

Документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

"Важливо: присутність усіх членів родини у пункті реєстрації є обов'язковою! (Для маломобільних людей та дітей до 3 років реєстрація можлива за оригіналами документів при наявності медичної довідки)", — уточнили організатори.

Кінцеве рішення щодо можливості отримання допомоги ухвалюватимуть фахівці фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім вимогам програми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Києві змінили правила надання щомісячної грошової допомоги у 20 000 грн. Йдеться про виплати для тих, чиї оселі були пошкоджені чи зруйновані від обстрілів. Таку підтримку надаватимуть весь період такої необхідності, а не 12 місяців, як було раніше. У КМДА пояснили, як поновити право на нарахування допомоги, а також назвали ситуації, коли виплати можуть остаточно припинити.

Ще Новини.LIVE писали про те, що на Миколаївщині та Дніпропетровщині діє програма зимової підтримки для вразливих громад. Вона передбачає надання фіндопомоги на опалювальний сезон 2026-2027 років. Домогосподарства можуть отримати 19 400 грн на купівлю твердого пічного палива. Йдеться про одноразову цільову грошову допомогу.