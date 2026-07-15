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Главная Финансы Деньги от Каритас: при каких условиях можно получить до 43 000 грн

Деньги от Каритас: при каких условиях можно получить до 43 000 грн

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 11:00
Выплаты от Каритас в 5 регионах: кто и при каких условиях может получить 43 000 грн
Женщина и мужчина с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в пяти регионах Украины у граждан появится возможность принять участие в программе REMARKET от Caritas Ukraine. В рамках нового компонента программы "Cash for Job" можно будет получить денежную помощь в размере до 43 000 грн.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Caritas Ukraine.

Кто может получить денежную помощь Cash for Job

"Ищете работу? Или у вас есть вакансия и вы готовы официально трудоустроить нового сотрудника? Компонент "Деньги за трудоустройство" (Cash for Job, C4J) в проекте REMARKET возвращается", — сообщают организаторы.

Как отмечается, речь идет о компоненте "Деньги за трудоустройство" в рамках проекта Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), который помогает работодателям создавать новые или заполнять имеющиеся вакансии, а людям из уязвимых категорий — официально трудоустроиться.

Инициатива направлена на поддержку официального трудоустройства представителей целевых групп проекта путем предоставления грантовой поддержки работодателям, создающим новые рабочие места.

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  • Правила для работодателей

Согласно условиям проекта, работодатели, которые смогут официально трудоустроить представителей целевых групп проекта, получат гранты. Средства будут начислены после трудоустройства работников и при условии соблюдения требований компонента.

Максимально можно рассчитывать на такую сумму поддержки — до 14 340 грн за каждого работника в месяц (с учетом налогов). Выплаты будут производиться в течение трех месяцев, поэтому общая сумма помощи составит 43 000 грн.

  • Правила для соискателей

Граждане, относящиеся к уязвимым категориям, смогут зарегистрироваться и принять участие в конкурсном отборе на вакансии, которые предложат работодатели — участники соответствующего компонента Cash for Job.

Где реализуется программа помощи и направления работы

Согласно условиям проекта, география инициативы охватит пять регионов Украины. Речь идет о:

  • Одесской области;
  • Днепропетровской области;
  • Хмельницкой области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области.

Приоритетными сферами будут:

  • швейное производство;
  • пекарное дело;
  • пчеловодство;
  • смежные с основными и дополнительные секторы.

Грантовая поддержка в рамках данного компонента будет предоставляться на определенный период. Для этого необходимо подать предварительные заявки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане могут получить 26 700 грн. Речь идет о выплатах на покупку необходимых товаров, удобрений и инвентаря, а также о финансовой помощи на сопутствующие юридические расходы. Средства доступны в одном из прифронтовых регионов от Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme/WFP).

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в июле жители одного из городов смогут получить финансовую помощь от Каритас Украины. Семьям, покинувшим свои дома из-за войны, будут предоставлены выплаты на аренду жилья. Важно, чтобы срок перемещения составлял до 30 дней.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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