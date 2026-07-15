Виплати від Карітас у 5 регіонах: хто і за яких умов може оформити 43 000 грн

Жінка та чоловік з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року у п'яти регіонах України громадянам доступна можливість взяти участь у програмі REMARKET від Caritas Ukraine. У рамках нової компоненти програми "Cash for Job" можна буде отримати грошову допомогу до 43 000 грн.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали Caritas Ukraine.

Хто може отримати грошову допомогу Cash for Job

"Шукаєте роботу? Або маєте вакансію та готові офіційно працевлаштувати нового працівника? Компонент "Гроші за працевлаштування" (Cash for Job, C4J) у проєкті REMARKET повертається", — повідомляють організатори.

Як зазначається, йдеться про компонент "Гроші за працевлаштування" у проєкті Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), що допомагає роботодавцям створювати нові або заповнювати наявні вакансії, а людям із вразливих категорій — офіційно працевлаштуватися.

Ініціатива спрямована на підтримку офіційного працевлаштування представників цільових груп проєкту, надаючи грантову підтримку роботодавцям, які створюють нові робочі місця.

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Правила для роботодавців

Згідно з умовами проєкту, роботодавці, які зможуть офіційно працевлаштувати представників цільових груп проєкту, отримають гранти. Кошти нарахують після працевлаштування працівників та у разі дотримання умов компонента.

Максимально можна розраховувати на таку суму підтримки — до 14 340 грн за кожного працівника за місяць (з урахуванням податків). Виплати відбуватимуться протягом трьох місяців, а тому загальна сума допомоги становитиме 43 000 грн.

Правила для шукачів роботи

Громадяни, які належать до вразливих категорій, зможуть зареєструватися та взяти участь у конкурсному відборі на вакансії, які подадуть роботодавці — учасники відповідного компонента Cash for Job.

Де реалізують програму допомоги та напрямки роботи

Згідно з умовами проєкту, географія ініціативи охопить п'ятів регіонів України. Йдеться про:

Одеську область;

Дніпропетровську область;

Хмельницьку область;

Івано-Франківську область;

Львівську область.

Пріоритетними сферами будуть:

швейне виробництво;

пекарство;

бджільництво;

суміжні з основними та додаткові сектори.

Грантова підтримка в межах компонента надаватиметься на визначений період. Для цього необхідно подати попередні запити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни можуть оформити 26 700 грн. Йдеться про виплати на купівлю необхідних товарів, добрив та інвентарю та фінансову допомогу на супутні юридичні витрати. Кошти доступні в одному з прифронтових регіонів від Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme/WFP).

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в липні мешканці одного з міст зможуть отримати фіндопомогу від Карітас України. Родинам, які залишили власні оселі через війну, нададуть виплати на оренду житла. Важливо, щоб термін переміщення становив до 30 днів.