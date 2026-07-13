Выплаты от Каритас в 12 300 грн: кто и где может оформить два вида помощи

Женщина с бумагами за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Представительство религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине открыло регистрацию на получение финансовой помощи для жителей одной из прифронтовых областей. В рамках программы предусмотрено оформление двух видов выплат в зависимости от жизненных обстоятельств, вызванных войной.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кому и где доступна помощь от Каритас летом

Как отмечается, "Каритас-Спес" открыл регистрацию на два вида выплат в Павлограде Днепропетровской области.

В частности, предусмотрена денежная помощь в размере 12 300 грн для тяжело раненых в результате боевых действий. Для получения такой выплаты необходимо обратиться за помощью к врачу (открыть больничный) или получить консультационное заключение о полученных травмах в течение первого дня после получения ранения.

Со времени получения травм до момента регистрации на выплаты должно пройти не более 45 дней. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только пострадавшему человеку. Также средства будут выделены в случае потери одного из членов семьи в результате боевых действий.

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Еще один вид денежной помощи от "Каритас-Спес" предусмотрен для людей, которые были вынуждены эвакуироваться из своих домов в течение последних 45 дней.

Как зарегистрироваться и какие документы необходимы

При оформлении денежной помощи в размере 12 300 грн для тяжело раненых в результате боевых действий необходимо будет иметь следующие подтверждающие документы:

выписка из протокола полиции о происшествии / выписка из единого реестра досудебных расследований;

листок нетрудоспособности/больничный лист, подтверждающий пребывание на лечении не менее пяти дней;

направление на лечение из медицинской амбулаторной карты (для возможных обследований после ранения);

паспорт, идентификационный код.

В случае потери одного из членов семьи в результате боевых действий необходимо будет иметь подтверждающие документы:

свидетельство о смерти;

справку о причине смерти;

выписку из полицейского протокола о происшествии.

Для получения помощи тем, кто был вынужден эвакуироваться из своих домов в течение последних 45 дней, необходимо иметь следующие документы:

регистрационные записи в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора или коллективных центрах;

списки/документы, предоставленные гуманитарными организациями, общественными организациями и волонтерами, осуществляющими эвакуацию;

транспортные квитанции, билеты;

справка о статусе переселенца сроком до 45 дней (с пропиской в местах обязательной/добровольной эвакуации);

другие регистрационные документы, выданные местными органами власти;

документы, подтверждающие место постоянного проживания;

паспорт, налоговый код;

реквизиты банка (счет в формате IBAN).

По вопросам оформления денежной помощи следует обращаться на горячую линию:

Каритас-Спес Украина — 0 800 300 344;

Каритас-Спес Павлоград — 067-408-79-69.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в июле в одной из областей граждане смогут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. В рамках этой программы будет выплачено до 42 000 грн на сельское хозяйство. В частности, на такую помощь смогут претендовать семьи, в которых есть пожилые люди.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, кто может получить финансовую помощь в размере 2 600 долларов летом. Речь идет о реализации программы поддержки микробизнеса от организации "Mercy Corps". Она призвана поддержать самозанятость во время войны и развитие малого предпринимательства в областях, пострадавших от войны.