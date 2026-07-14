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Главная Финансы Финпомощь Каритас: кому из ВПЛ доступны выплаты на 6 месяцев

Финпомощь Каритас: кому из ВПЛ доступны выплаты на 6 месяцев

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 13:00
Выплаты от Каритас для ВПЛ: кто и где может оформить финансовую помощь
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года жители одного из украинских городов смогут оформить денежную помощь от представительства сети благотворительных организаций "Каритас Украины". Согласно условиям программы, семьи, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, смогут рассчитывать на выплаты для аренды жилья.

О том, кому и где предусмотрена поддержка, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто из ВПЛ может оформить финпомощь от Каритас

Речь идет о регистрации в целевой программе по поддержке домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которую реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава". Переселенцы смогут получить финансовую поддержку, рассчитанную на шестимесячный период.

В рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" помощь смогут получить граждане, если недавно переехали в Полтаву.

Согласно критериям отбора, к участию приглашаются внутренне перемещенные лица, переехавшие в принимающую громаду за последние 30 дней.

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Заявители также должны соответствовать как минимум одному из критериев социальной уязвимости:

  1. Граждане с инвалидностью;
  2. Люди с тяжелыми заболеваниями;
  3. Одинокие граждане пожилого возраста (60+);
  4. Домохозяйства, состоящие из 1–2 пожилых людей без поддержки родственников;
  5. Одинокие матери, отцы или опекуны несовершеннолетних детей;
  6. Многодетные семьи, в которых есть трое и более детей до 18 лет.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Для регистрации в программе помощи от представительства сети благотворительных организаций "Каритас Украины" необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справку о статусе переселенца (выданную не более 30 дней назад);
  • реквизиты счета (IBAN);
  • документы, подтверждающие критерии уязвимости;
  • справку ОК-5/ОК-7.

Также действуют ограничения на право на выплаты:

  • заявители не получали аналогичной денежной помощи от других организаций;
  • среднемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 8 422 грн.

Зарегистрироваться для получения помощи можно в отделении "Каритас Полтава" по адресу: ул. Гоголя, 28.

Возможность получения помощи можно уточнить по телефону: 0503464693, 0508887029.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, кто сможет оформить выплаты в размере 2 600 долларов в июле. В рамках программы организации Mercy Corps средства получат самозанятые граждане и малые предприниматели в регионах, пострадавших от войны.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в июле в одном из регионов украинцы смогут получить помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Предусматривается выделение до 42 000 грн на деятельность в сельской сфере. В частности, на такие выплаты могут претендовать семьи, в которых есть пожилые люди.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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