Виплати у понад 30 тис. грн — як родинам отримати гранти від Карітас

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Жителі Львівської області можуть долучитися до грантового проєкту та отримати кошти на розвиток чи старт бізнесу, а також на опанування нової професії. В його рамках максимально можна буде отримати 32 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Caritas Spes Lviv Archdiocese.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про грантову програму

До кінця січня 2026 року жителі Львівщини мають шанс стати учасником проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка". Він передбачає надання українським домогосподарствам фінансових грантів на підприємництво чи перекваліфікацію. Кошти можна буде спрямувати на розвиток бізнесу чи навчання, придбання необхідного інвентарю та матеріалів для бізнесу.

Метою проєкту є надання додаткових ресурсів для тих домогосподарств, яким довелося переїздити через російську агресію. Таким чином внутрішні переселенці (ВПО), яких торкнулася війна, отримають додаткову підтримку для свого фінансового стану. Кошти дозволять у певній мірі наростити виробництво сільськогосподарської продукції/тваринництва або розвинути навики в іншій діяльності.

Долучитися до проєкту можна за двох основних умов:

є офіційний статус внутрішнього переселенця;

не мали до цього аналогічної фінансової підтримки на с/г діяльність за останній рік.

Розмір допомоги та інші деталі програми

Учасникам проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" нададуть можливість отримати сільськогосподарські гранти. Розмір такої допомоги становитиме 32,4 тис. грн. Додаткове фінансування можна буде спрямувати на купівлю необхідних ресурсів (насіння, добрива, корм, обладнання, худобу, на потреби у сфері птахівництва, садівництва, ягідництва, на ветеринарну допомогу та ремонти).

Також буде доступний ще один вид допомоги — бізнес-гранти. Розмір фінансової підтримки теж становитиме 32,4 тис. грн. Грант можна буде використати на підсилення торгівлі, на покращення сервісів, виробництво та здійснення необхідних ремонтів.

Окрім того, третій вид допомоги за проєктом полягає у наданні грантів на професійне навчання/перекваліфікацію. Розмір допомоги не перевищуватиме 32,4 тис. грн. За ці кошти можна буде пройти курс навчання для опанування нової професії.

Звертатися за уточненням деталей щодо грантового проєкту можна до релігійної місії "Карітас-Спес" Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні, що займається його реалізацією у західних регіонах. Аналогічний проєкт також доступний у Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Всі охочі мають заповнити спеціальну анкету до 31 січня 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що БФ "Право на захист" проведе навчальний курс, за результатом якого з'явиться шанс отримати грошову допомогу. На бізнес можуть надати понад 100 тис. грн.

Ще ми писали, що ГО "Fight For Right" реалізує проєкт підтримки вразливих груп громадян у кількох регіонах. Виплати нададуть тим, хто перебуває у скрутній життєвій ситуації.