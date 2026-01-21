Выплаты от УВКБ ООН — в одной из областей украинцам доступны 10,8 тыс. грн

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

21 января Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн еще в одной из громад. Заявки смогут подать граждане в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram.

Правила программы помощи УВКБ ООН

Осуществляет реализацию программы помощи УВКБ ООН вместе с благотворительным фондом "Право на защиту" в Сумской области. Мобильный пункт сбора данных заработает в Чупаховской громаде.

Помощь рассчитана на внутренних переселенцев и беженцев, если не имели аналогичных выплат за три предыдущих месяца, а доход на одного человека в семье не превышает 6,32 тыс. грн. Необходимо иметь одну из следующих уязвимостей:

Неполная семья, где есть дети до 18 лет или граждане старше 55 лет; Домохозяйства, где есть только граждане старшего возраста, которым более 55-т; Семьи, куда входят только одинокие лица старшего возраста, воспитывающие малолетних детей; Домохозяйства, где есть люди с группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

В 2026 году размер финансовой помощи не изменился. В прошлом году он базировался на сумме минимальной потребительской корзины. Речь идет о сумме в 3,6 тыс. грн на одного человека. Такие выплаты рассчитаны на трехмесячный период. Общая сумма для каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн.

Как подать заявку в программе помощи

В пресс-центре отмечают, что мобильный пункт сбора данных в Чупаховской громаде будет работать 21 января. Регистрация возможна по телефону 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Чупаховской громады! Открыта запись в очередь для приема в с.Чупаховка на 21 января 2026 (среда), по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

Также мы писали, что в одном из прифронтовых регионов доступна финансовая поддержка. Те, кто пострадал войны, получат по 10,8 тыс. грн каждый.

