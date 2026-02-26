Виплати у понад 30 000 грн — де і кому доступна допомога від Карітас

Жінка за комп'ютером та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть долучитися до проєкту, що реалізує благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine", та передбачає надання фінансових грантів у понад 30 000 грн. Взяти участь можуть ті, хто бажає займатися та розвивати сільське господарство.

Про умови грантового проєкту розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може взяти участь у програмі допомоги від Карітас

Йдеться про новий проєкт під назвою "FARM" (Сприяння аграрному відновленню для сільських домогосподарств), в його рамках благодійна організація надасть допомогу вразливим категоріям українського населення.

Проєкт передбачає надання підтримки сільському господарству під час війни у відновленні та розвитку.

Реєстрація для участі у проєкті FARM дасть змогу домогосподарствам купити необхідне високоякісне насіння, добрива, корм для худоби та техніку, здійснити ремонти для розширення сільськогосподарського господарства.

Заявники зможуть отримати різні розміри грантової допомоги, з огляду на виробничий план:

Гранти стартують від 33,6 тис. грн і сягають 125 тис. грн; Передбачаються додаткові менші гранти після навчання.

Де доступний проєкт та як зареєструватися на виплати

Втілюють відповідний проєкт допомоги сільському домогосподарству у Барвінківській громаді Харківської області. Він охоплює такі населені пункти:

Іванівку;

Дмитрівку;

Мар’ївку;

Червону Балку.

До участі допустять за таких умов:

є досвід у сфері рослинництва/тваринництва;

реалізація сільськогосподарських товарів (частка у 40%);

доступні землі від 0,15 до 2 га;

немає аналогічної підтримки за останні шість місяців;

відсутня реєстрація як ФОП.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити спеціальну форму.

Оскільки ресурси проєкту обмежені, організація зможе допомогти лише окремим категоріям населення. Анкета дасть змогу максимально ефективно оцінити соціальний профіль заявника.

"Зверніть увагу: Заповнення цієї форми не гарантує, що ви/ваше домогосподарство отримаєте гуманітарну допомогу. Відповіді до цієї анкети ні в якому разі не будуть поширюватися серед третіх осіб", — додали організатори.

Яка ще існує допомога від Карітас

Також громадяни можуть скористатися різноплановою допомогою від "Карітас Харків". Програма реалізується за фінпідтримки Італійської агенції з питань співробітництва у сфері розвитку.

Проєкт дасть змогу надати доступ вразливим верствам жителів у прифронтових громадах Харківщини до базових медичних, психосоціальних, соціальних послуг та до засобів до існування.

Додаткову інформацію можна уточнити за телефоном гарячої лінії: 0-800-336-734.

Раніше ми розповідали, що УВКБ ООН надасть більше підтримки українцям у лютому 2026 року. Організація відкриє реєстрацію на допомогу у понад 10 000 грн в Одесі.

Ще повідомлялося, що можна оформити виплату грошової допомоги у 10 800 грн від БФ "Помагаєм". Долучитися до програми зможуть внутрішньо переміщені особи.