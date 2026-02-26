Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — хто отримає понад 30 000 грн

Грошова допомога від Карітас — хто отримає понад 30 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 08:00
Виплати у понад 30 000 грн — де і кому доступна допомога від Карітас
Жінка за комп'ютером та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть долучитися до проєкту, що реалізує благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine", та передбачає надання фінансових грантів у понад 30 000 грн. Взяти участь можуть ті, хто бажає займатися та розвивати сільське господарство.

Про умови грантового проєкту розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто може взяти участь у програмі допомоги від Карітас

Йдеться про новий проєкт під назвою "FARM" (Сприяння аграрному відновленню для сільських домогосподарств), в його рамках благодійна організація надасть допомогу вразливим категоріям українського населення.

Проєкт передбачає надання підтримки сільському господарству під час війни у відновленні та розвитку. 

Реєстрація для участі у проєкті FARM дасть змогу домогосподарствам купити необхідне високоякісне насіння, добрива, корм для худоби та техніку, здійснити ремонти для розширення сільськогосподарського господарства.

Заявники зможуть отримати різні розміри грантової допомоги, з огляду на виробничий план:

  1. Гранти стартують від 33,6 тис. грн і сягають 125 тис. грн;
  2. Передбачаються додаткові менші гранти після навчання.

Де доступний проєкт та як зареєструватися на виплати

Втілюють відповідний проєкт допомоги сільському домогосподарству у Барвінківській громаді Харківської області. Він охоплює такі населені пункти: 

  • Іванівку;
  • Дмитрівку; 
  • Мар’ївку;
  • Червону Балку.

До участі допустять за таких умов:

  • є досвід у сфері рослинництва/тваринництва;
  • реалізація сільськогосподарських товарів (частка у 40%);
  • доступні землі від 0,15 до 2 га;
  • немає аналогічної підтримки за останні шість місяців;
  • відсутня реєстрація як ФОП.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити спеціальну форму

Оскільки ресурси проєкту обмежені, організація зможе допомогти лише окремим категоріям населення. Анкета дасть змогу максимально ефективно оцінити соціальний профіль заявника.

"Зверніть увагу: Заповнення цієї форми не гарантує, що ви/ваше домогосподарство отримаєте гуманітарну допомогу. Відповіді до цієї анкети ні в якому разі не будуть поширюватися серед третіх осіб", — додали організатори.

Яка ще існує допомога від Карітас 

Також громадяни можуть скористатися різноплановою допомогою від "Карітас Харків". Програма реалізується за фінпідтримки Італійської агенції з питань співробітництва у сфері розвитку.

Проєкт дасть змогу надати доступ вразливим верствам жителів у прифронтових громадах Харківщини до базових медичних, психосоціальних, соціальних послуг та до засобів до існування.

Додаткову інформацію можна уточнити за телефоном гарячої лінії: 0-800-336-734.

Раніше ми розповідали, що УВКБ ООН надасть більше підтримки українцям у лютому 2026 року. Організація відкриє реєстрацію на допомогу у понад 10 000 грн в Одесі.  

Ще повідомлялося, що можна оформити виплату грошової допомоги у 10 800 грн від БФ "Помагаєм". Долучитися до програми зможуть внутрішньо переміщені особи.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації