Деньги от Каритас: кому из семей доступны 32 400 грн весной

Деньги от Каритас: кому из семей доступны 32 400 грн весной

Дата публикации 10 апреля 2026 08:00
Выплаты от Каритас в 32 400 грн: где украинские семьи могут получить помощь в апреле
Человек держит украинскую валюту. Фото: Новини.LIVE

До 15 апреля 2026 года в одном из прифронтовых регионов внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители, пострадавшие от войны, могут зарегистрироваться в грантовой программе помощи, предусматривающей оказание поддержки для бизнеса. В ее рамках можно будет получить средства на открытие и расширение собственного дела.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто и где может принять участие в грантовой программе

Украинским домохозяйствам, которых коснулись негативные последствия войны и были вынуждены покинуть собственные дома, доступен проект, который реализует благотворительный фонд "Каритас-Спес Украина" в сотрудничестве с Каритас Польша".

В рамках проекта гражданам в Харьковской области будут доступны несколько видов поддержки в вопросе создания и развития бизнеса или в переквалификации.

Предполагается три вида помощи:

  1. Денежная помощь на собственное дело;
  2. Помощь для владельцев сельского хозяйства (семена, инструменты, животные);
  3. Бесплатное обучение новой профессии (оплата за курсы, продолжительностью не более шести месяцев), однако это не касается оплаты обучения в ВУЗах.

Такая поддержка позволит поднять показатели предприятия на новый уровень.

Участники должны соблюсти следующие условия для участия в программе:

  • иметь официальный статус внутреннего переселенца;
  • быть местными домохозяйствами, пострадавшими от войны;
  • не участвовать в подобных программах поддержки в течение последних полгода.

Размер помощи и как присоединиться к программе помощи

Размер грантовой помощи по проекту на развитие предпринимательства максимально составляет 32 400 грн. В частности, деньги разрешено использовать на покупку семян, удобрений, кормов, оборудования и другие потребности в создании бизнеса, а также на обучение.

Все желающие могут предварительно зарегистрироваться в программе, заполнив анкету до 15 апреля текущего года.

Также необходимо иметь пакет документов и подать скан-копии:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • реквизиты счета в банке;
  • документы с подтверждением уязвимости (при наличии).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле 2026 года уязвимые группы граждан из прифронтовых регионов могут присоединиться к программе поддержки бизнеса от DRC. В ее рамках предоставят гранты от 43 000 грн жителям в Харьковской области.

Также Новини.LIVE писали, что весной международная инициатива JERU и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии предоставят жителям одной из областей гранты на развитие бизнеса. Размер помощи может составлять 1 300 долларов.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей

Ксения Симонова
