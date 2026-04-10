Выплаты от Каритас в 32 400 грн: где украинские семьи могут получить помощь в апреле

Человек держит украинскую валюту. Фото: Новини.LIVE

До 15 апреля 2026 года в одном из прифронтовых регионов внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители, пострадавшие от войны, могут зарегистрироваться в грантовой программе помощи, предусматривающей оказание поддержки для бизнеса. В ее рамках можно будет получить средства на открытие и расширение собственного дела.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто и где может принять участие в грантовой программе

Украинским домохозяйствам, которых коснулись негативные последствия войны и были вынуждены покинуть собственные дома, доступен проект, который реализует благотворительный фонд "Каритас-Спес Украина" в сотрудничестве с Каритас Польша".

В рамках проекта гражданам в Харьковской области будут доступны несколько видов поддержки в вопросе создания и развития бизнеса или в переквалификации.

Предполагается три вида помощи:

Денежная помощь на собственное дело; Помощь для владельцев сельского хозяйства (семена, инструменты, животные); Бесплатное обучение новой профессии (оплата за курсы, продолжительностью не более шести месяцев), однако это не касается оплаты обучения в ВУЗах.

Такая поддержка позволит поднять показатели предприятия на новый уровень.

Участники должны соблюсти следующие условия для участия в программе:

иметь официальный статус внутреннего переселенца;

быть местными домохозяйствами, пострадавшими от войны;

не участвовать в подобных программах поддержки в течение последних полгода.

Размер помощи и как присоединиться к программе помощи

Размер грантовой помощи по проекту на развитие предпринимательства максимально составляет 32 400 грн. В частности, деньги разрешено использовать на покупку семян, удобрений, кормов, оборудования и другие потребности в создании бизнеса, а также на обучение.

Все желающие могут предварительно зарегистрироваться в программе, заполнив анкету до 15 апреля текущего года.

Также необходимо иметь пакет документов и подать скан-копии:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

реквизиты счета в банке;

документы с подтверждением уязвимости (при наличии).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле 2026 года уязвимые группы граждан из прифронтовых регионов могут присоединиться к программе поддержки бизнеса от DRC. В ее рамках предоставят гранты от 43 000 грн жителям в Харьковской области.

Также Новини.LIVE писали, что весной международная инициатива JERU и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии предоставят жителям одной из областей гранты на развитие бизнеса. Размер помощи может составлять 1 300 долларов.