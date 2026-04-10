Виплати від Карітас у 32 400 грн: де українські родини можуть отримати допомогу у квітні

Людина тримає українську валюту. Фото: Новини.LIVE

До 15 квітня 2026 року в одному з прифронтових регіонів внутрішньо переміщені особи (ВПО) та жителі, які постраждали від війни, можуть зареєструватися грантовій програмі допомоги, що передбачає надання підтримки для бізнесу. В її рамках можна буде отримати кошти на започаткування та розширення власної справи.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Хто і де може взяти участь у грантовій програмі

Українським домогосподарствам, яких торкнулися негативні наслідки війни та були змушені залишити власні домівки, доступний проєкт, що реалізує благодійний фонд "Карітас-Спес Україна" у співпраці з Карітас Польща".

В рамках проєкту громадянам у Харківській області будуть доступні кілька видів підтримки у питанні створенні та розвитку бізнесу або в перекваліфікації.

Передбачається три види допомоги:

Грошова допомога на власну справу; Допомога для власників сільського господарства (насіння, інструменти, тварини); Безкоштовне навчання новій професії (оплата за курси, тривалістю не більше шести місяців), проте це не стосується оплати навчання у ЗВО.



Учасники мають дотриматися таких умов для участі у програмі:

мати офіційний статус внутрішнього переселенця;

бути місцевими домогосподарствами, що постраждали від війни;

не брати участі в схожих програмах підтримки протягом останніх пів року.

Розмір допомоги та як долучитися до програми допомоги

Розмір грантової допомоги за проєктом на розвиток підприємництва максимально становить 32 400 грн. Зокрема, гроші дозволено використовувати на купівлю насіння, добрив, кормів, обладнання та інші потреби у започаткуванні бізнесу, а також на навчання.

Всі охочі можуть попередньо зареєструватися у програмі, заповнивши анкету до 15 квітня поточного року.

Також необхідно мати пакет документів та подати скан-копії:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

реквізити рахунку в банку;

документи з підтвердженням вразливості (за наявності).

