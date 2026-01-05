Відео
Україна
Головна Фінанси Гроші від Карітас — де родини отримають до 43 тис. грн взимку

Гроші від Карітас — де родини отримають до 43 тис. грн взимку

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 08:00
Виплати від Карітас до 43 тис. грн — хто з родин має право та список документів
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

В одній з областей України, що регулярно потерпає від російських обстрілів, благодійники нададуть родинам фінансову підтримку. Тим, хто постраждав від бойових дій, передбачені по 10,8 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійної організації "Caritas-Spes Kharkiv".

Читайте також:

Хто з родин має право на допомогу

Як зазначається, взимку БФ "Caritas-Spes Kharkiv" діє проєкт "Emergency Appeal", в рамках якого домогосподарствам на Харківщині передбачена фінпідтримка.

Згідно з умовами проєкту, проєкт розрахований на надання допомоги для родин, які безпосередньо постраждали від бойових дій у прифронтових населених пунктах за останні 30 днів.

На виплати мають право громадяни у разі дотримання наступних умов:

  • втрата майна/отримання поранення через бойові дії (максимально за останні 30 днів);
  • евакуація/самоевакуація родин на основі офіційних наказів за останній місяць;
  • відсутність допомоги від інших організацій/фондів за останні три місяці.

Благодійна організація підтримує виключно тих, кому інші благодійники не надавали допомогу. Якщо подія, пов'язана з війною, сталась давно, то громадяни не зможуть розраховувати на відповідну допомогу.

Розмір допомоги та необхідні документи

За умовами програми БО "Caritas-Spes Kharkiv", розмір допомоги родинам максимально не перевищуватиме суму у 43,2 тис. грн. Передбачена виплата по 10,8 тис. грн для кожного (до чотирьох осіб у домогосподарстві).

Ті, хто підпадають під умови і бажають долучитися до проєкту Emergency Appeal, зможуть звернутися за консультацією за контактним номером (будні з 10:00 до 15:00): 380673085299.

Заздалегідь необхідно буде підготувати такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідка на тимчасове проживання;
  • довідка ВПО, якщо евакуація сталась за попередній місяць;
  • реквізити банківського рахунку;
  • два документи з підтвердженням вразливості.

Можна надати електронні документи з держзастосунку "Дія".

Раніше повідомлялося, що власники пошкодженого житла зможуть отримати фіндопомогу до 40 тис. грн. Програма діє в одному з міст. 

Також писали, що українці з інвалідністю в трьох регіонах зможуть долучитися до програми допомоги. Вона передбачає надання 4 тис. грн.  

виплати фінансова допомога ВПО гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
