Головна Фінанси Гроші від ЮНІСЕФ на зиму — хто і де отримає допомогу

Гроші від ЮНІСЕФ на зиму — хто і де отримає допомогу

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 13:00
Виплати від ЮНІСЕФ — де українські родини отримують зимову допомогу
Волонтери спілкуються з пенсіонером. Фото: Херсонська ОВА

У січні 2026 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine ще більше українцям надасть фінансову допомогу на зимові потреби. Це стало можливо завдяки підтримці Посольства Швеції в Києві та Сполучених Штатів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Гуманітарна діяльність ЮНІСЕФ у 2026 році

Як зазначається, завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ у рамках надзвичайного реагування продовжує надавати грошову допомогу на проходження зимового періоду у прифронтових регіонах. 

За даними організації, з початку першого місяця нового року виплати отримали понад 54 тис. родин з дітьми, загалом 182,94 тис. осіб, серед яких більш ніж 85,87 тис. дітей. Завдяки додатковому фінансуванню у Харківському та Дніпропетровському регіоні підтримку отримають ще більше родин.

"Щоб допомогти родинам пережити зиму, ЮНІСЕФ продовжує надавати грошову допомогу, аби дітям вдома було тепло, а батьки мали змогу приготувати гарячу їжу... Ці виплати охоплюють ще більше родин у Харківській і Дніпропетровській областях, завдяки підтримці урядів Embassy of Sweden in Kyiv  та Сполучених Штатів Америки", — йдеться у повідомленні.

Раніше в ЮНІСЕФ зазначали, що працювали також в таких областях: Чернігівській, Донецькій, Херсонській, Сумській, Запорізькій.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: ЮНІСЕФ

Хто має право на зимову допомогу

Згідно з умовами програми, у попередні етапи сума допомоги на зимовий період на кожне домогосподарство становила 19,4 тис. грн. 

ЮНІСЕФ забезпечує допомогою громадян за минулорічними списками, які проживають у 0-20 км від фронту. Тобто ті, хто пройшов перевірку фондом у попередні хвилі надання фіндопомоги: 

  1. Родини з дітьми, раніше зареєстровані фондом — проживають до 10 км від лінії фронту; 
  2. Самотні матері чи батьки, багатодітні родини (понад троє дітей), родини з дітьми з інвалідністю — проживають у 10-20 км від лінії фронту.

Раніше ми писали, що в січні можна зареєструватися у програмі підтримки с/г підприємств. Вона передбачає надання грантів на розвиток бізнесу.  

Також повідомлялося, що у Дніпрі громадяни можуть отримати допомогу від UNHCR Ukraine. Заявки на виплати можуть подавати біженці та ВПО.  

виплати фінансова допомога гроші грошова допомога ЮНІСЕФ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
