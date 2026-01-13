Виплати від ЮНІСЕФ — де українські родини отримують зимову допомогу

Волонтери спілкуються з пенсіонером. Фото: Херсонська ОВА

У січні 2026 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine ще більше українцям надасть фінансову допомогу на зимові потреби. Це стало можливо завдяки підтримці Посольства Швеції в Києві та Сполучених Штатів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у соцмережі Facebook.

Гуманітарна діяльність ЮНІСЕФ у 2026 році

Як зазначається, завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ у рамках надзвичайного реагування продовжує надавати грошову допомогу на проходження зимового періоду у прифронтових регіонах.

За даними організації, з початку першого місяця нового року виплати отримали понад 54 тис. родин з дітьми, загалом 182,94 тис. осіб, серед яких більш ніж 85,87 тис. дітей. Завдяки додатковому фінансуванню у Харківському та Дніпропетровському регіоні підтримку отримають ще більше родин.

"Щоб допомогти родинам пережити зиму, ЮНІСЕФ продовжує надавати грошову допомогу, аби дітям вдома було тепло, а батьки мали змогу приготувати гарячу їжу... Ці виплати охоплюють ще більше родин у Харківській і Дніпропетровській областях, завдяки підтримці урядів Embassy of Sweden in Kyiv та Сполучених Штатів Америки", — йдеться у повідомленні.

Раніше в ЮНІСЕФ зазначали, що працювали також в таких областях: Чернігівській, Донецькій, Херсонській, Сумській, Запорізькій.

Оголошення. Джерело: ЮНІСЕФ

Хто має право на зимову допомогу

Згідно з умовами програми, у попередні етапи сума допомоги на зимовий період на кожне домогосподарство становила 19,4 тис. грн.

ЮНІСЕФ забезпечує допомогою громадян за минулорічними списками, які проживають у 0-20 км від фронту. Тобто ті, хто пройшов перевірку фондом у попередні хвилі надання фіндопомоги:

Родини з дітьми, раніше зареєстровані фондом — проживають до 10 км від лінії фронту; Самотні матері чи батьки, багатодітні родини (понад троє дітей), родини з дітьми з інвалідністю — проживають у 10-20 км від лінії фронту.

