Выплаты от Эстонии — где украинские семьи могут получить до 1 тыс. долларов

До 8 февраля 2026 года украинцы могут подавать заявки на программу денежной помощи, в рамках которой можно будет получить около 1 тыс. долларов. Выплаты в шести украинских регионах будут доступны для домохозяйств, пострадавших из-за войны.

Подробнее о помощи в почти 1 тыс. долларов

Речь идет об инициативе Эстонского совета по делам беженцев (ERC) под названием "Программа экстренной поддержки средств к существованию". Ее целью является предоставление уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны, доступа к средствам к существованию и возможности создания новых источников дохода.

Обратиться за поддержкой могут жители Днепропетровского, Донецкого, Запорожского, Кировоградского, Полтавского и Черкасского регионов. Отобранным домохозяйствам предоставят денежную помощь на начало и восстановление экономической деятельности.

Необходимо принадлежать к одной из категорий уязвимости:

переселенцы;

безработные;

многодетные семьи;

семьи с детьми до двух лет;

одинокие матери/отцы с детьми;

люди с инвалидностью 1-2 группы, хроническими болезнями;

люди пожилого возраста (60+).

Сумма помощи и как получить

Гранты будут предоставлять в размере до 42 тыс. грн (около 1 тыс. долларов) на различные виды хозяйственной деятельности.

В частности, на птицеводство (производство яиц/мяса) — 30 тыс. грн, на разведение коров (производство мясной/молочной продукции) — 42 тыс. грн, свиноводство (производство мяса) — 31 тыс. грн, кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство/нутрии), а также пчеловодство — 29 тыс. грн, производство пищевой продукции и на предоставление услуг — 42 тыс. грн.



Подавать заявки можно:

в Днепропетровской области: в Каменском районе, Затышнянской громаде — до 1 февраля в Синельниковском районе, Раевской и Илларионовской громаде — до 1 февраля.

в Запорожской области: в Запорожском районе, Михайловской громаде — до 8 февраля.

