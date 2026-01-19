Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от Эстонии — кто из украинцев получит до 1 тыс. долларов

Деньги от Эстонии — кто из украинцев получит до 1 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 11:00
Выплаты от Эстонии — где украинские семьи могут получить до 1 тыс. долларов
Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

До 8 февраля 2026 года украинцы могут подавать заявки на программу денежной помощи, в рамках которой можно будет получить около 1 тыс. долларов. Выплаты в шести украинских регионах будут доступны для домохозяйств, пострадавших из-за войны.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу организаторов.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о помощи в почти 1 тыс. долларов

Речь идет об инициативе Эстонского совета по делам беженцев (ERC) под названием "Программа экстренной поддержки средств к существованию". Ее целью является предоставление уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны, доступа к средствам к существованию и возможности создания новых источников дохода.

Обратиться за поддержкой могут жители Днепропетровского, Донецкого, Запорожского, Кировоградского, Полтавского и Черкасского регионов. Отобранным домохозяйствам предоставят денежную помощь на начало и восстановление экономической деятельности.

Необходимо принадлежать к одной из категорий уязвимости:

  • переселенцы;
  • безработные;
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми до двух лет;
  • одинокие матери/отцы с детьми;
  • люди с инвалидностью 1-2 группы, хроническими болезнями;
  • люди пожилого возраста (60+).

Сумма помощи и как получить

Гранты будут предоставлять в размере до 42 тыс. грн (около 1 тыс. долларов) на различные виды хозяйственной деятельности.

В частности, на птицеводство (производство яиц/мяса) — 30 тыс. грн, на разведение коров (производство мясной/молочной продукции) — 42 тыс. грн, свиноводство (производство мяса) — 31 тыс. грн, кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство/нутрии), а также пчеловодство — 29 тыс. грн, производство пищевой продукции и на предоставление услуг — 42 тыс. грн.

Подавать заявки можно:

  • в Днепропетровской области: в Каменском районе, Затышнянской громаде — до 1 февраля в Синельниковском районе, Раевской и Илларионовской громаде — до 1 февраля.
  • в Запорожской области: в Запорожском районе, Михайловской громаде — до 8 февраля.

Ранее мы сообщали, что жители одной из громад смогут оформить выплаты от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении финансовой поддержки в 10,8 тыс. грн.

Также писали, что ООН предоставит украинцам финансовую помощь на аграрное производство. В рамках программы гражданам выплатят по 1,5 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации