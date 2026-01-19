Виплати від Естонії — де українські родини можуть отримати до 1 тис. доларів

Американська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

До 8 лютого 2026 року українці можуть подавати заявки на програму грошової допомоги, в рамках якої можна буде отримати близько 1 тис. доларів. Виплати у шести українських регіонах будуть доступні для домогосподарств, що постраждали через війну.

Детальніше про допомогу у майже 1 тис. доларів

Йдеться про ініціативу Естонської ради у справах біженців (ERC) під назвою "Програма екстреної підтримки засобів до існування". Її метою є надання вразливим домогосподарствам, які постраждали від війни, доступу до засобів для існування та можливості створення нових джерел доходу.

Звернутися за підтримкою можуть жителі Дніпропетровського, Донецького, Запорізького, Кіровоградського, Полтавського та Черкаського регіонів. Відібраним домогосподарствам нададуть грошову допомогу на започаткування та відновлення економічної діяльності.

Необхідно належати до однієї з категорій вразливості:

переселенці;

безробітні;

багатодітні родини;

родини з дітьми до двох років;

самотні матері/батьки з дітьми;

люди з інвалідністю 1-2 групи, хронічними хворобами;

люди похилого віку (60+).

Сума допомоги та як отримати

Гранти надаватимуть у розмірі до 42 тис. грн (близько 1 тис. доларів) на різні види господарської діяльності.

Зокрема, на птахівництво (виробництво яєць/м'яса) — 30 тис. грн, на розведення корів (виробництво м’ясної/молочної продукції) — 42 тис. грн, свинарство (виробництво м'яса) — 31 тис. грн, кролівництво, козівництво, інше тваринництво (вівчарство/нутрії), а також бджільництво — 29 тис. грн, виробництво харчової продукції та на надання послуг — 42 тис. грн.



Подавати заявки можна:

у Дніпропетровській області: у Кам’янському районі, Затишнянській громаді — до 1 лютого у Синельниківському районі, Раївській та Іларіонівській громаді — до 1 лютого.

у Запорізькій області: у Запорізькому районі, Михайлівській громаді — до 8 лютого.

