Выплаты от УВКБ ООН — кто и где может оформить деньги на зиму

Пожилые люди возраста. Фото: Freepik

В понедельник, 19 января, жители одной из прифронтовых громад смогут оформить выплаты на трехмесячный период от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация регистрирует уязвимые категории граждан на предоставление финансовой поддержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УВКБ ООН в Telegram.

Кто сможет получить денежную помощь зимой

Как отмечают в организации, предварительная регистрация на выплаты происходит для жителей Недригайловской громады Сумской области, страдающей от российских обстрелов. Условия программы предусматривают предоставление помощи для следующих категорий граждан:

внутренние переселенцы, которые имеют официальный статус ВПЛ (срок справки не превышает шесть месяцев) при условии, что до этого не имели аналогичной помощи за предыдущие три месяца;

беженцы, которые вернулись домой из-за границы (есть документ, удостоверяющий факт выезда), если не было до этого подобных выплат за последние три месяца.

Среди других важных условий предоставления права на помощь — наличие уязвимости:

Одинокая мать/отец, имеющие несовершеннолетних детей до 18 лет/граждан от 55 лет; Домохозяйства, возглавляемые людьми старшего возраста (кому более 55-ти); Семьи, где одинокие граждане, которым более 55 лет, содержат несовершеннолетних детей; Домохозяйства с лицами, у которых диагностирована инвалидность/хронические болезни.

Размер дохода заявителей должен быть не выше 6,3 тыс. грн.

Как оформить выплаты на Сумщине

По данным представителей УВКБ ООН, граждане получат по 3,6 тыс. грн (на каждого в домохозяйстве) продолжительностью три месяца. То есть одному человеку предоставят 10,8 тыс. грн. Деньги будут перечислены на банковский счет.

Зарегистрироваться на выплаты 19 января жители Недригайловской громады могут по номеру телефона (9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Расписание ближайших выездов мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области: Понедельник 19 января 2026 года: г. Недригайлов (Недригайловская ТГ), по предварительной записи. Адрес приема: ул. Сумская, 4. Часы работы: 10:00 - 14:00", — говорится в сообщении.

