Выплаты в течение квартала — кому и где доступна помощь от УВКБ ООН

Часть украинцев может оформить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, заявки на выплаты благотворительному фонду "Право на защиту", который является партнером организации, смогут подать жители Киева и области.

Об этом информируют организаторы оказания помощи от УВКБ ООН в Telegram.

Кто сможет подать заявку на помощь

Речь идет о регистрации на ежемесячные выплаты в 3,6 тыс. грн, которые будут предоставлять продолжительностью в один квартал.

Обращаться за выплатами будут иметь право семьи, которые являются:

Внутренне-перемещенными лицами (ВПЛ), которые переехали за последние шесть месяцев из-за боевых действий, и не имели финпомощи от УВКБ ООН и организаций ранее на протяжении трех месяцев; Людьми, которые прибыли на свое постоянное место жительства (как в пределах Украины, так и из-за рубежа) после выезда из-за агрессии РФ, не получали выплаты от УВКБ ООН и других организаций за последние три месяца.

Семьи должны подпадать под следующие критерии уязвимости:

имеют только одного из родителей с детьми до 18 лет/с лицами пожилого возраста (от 55 лет);

их возглавляют одинокие лица пожилого возраста (от 55 лет)/лица пожилого возраста с детьми до 18 лет;

есть один/несколько лиц с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, другие потребности).

Как подать запрос на выплаты на Киевщине

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение финпомощи, нужно осуществить запись в электронной очереди. Как правило, форма становится доступна по предварительному объявлению в день открытия, после проработки списков.

В связи с этим, жители Киева и области могут подписаться на обновления УВКБ ООН в Telegram, чтобы не пропустить возможность подать заявку.

"Сбор данных только по предварительной записи в электронной очереди. Форма открывается по предварительному объявлению в день открытия, как только будет проработана предварительная запись. Живой очереди нет!" — говорится в сообщении.

Надо подготовить также следующие документы:

паспорт и налоговый номер;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

реквизиты счета банка;

документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости (справки/выписки);

номер телефона.

