Видео

Денежная помощь от УВКБ ООН — кто может оформить 3,6 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:32
Выплаты в течение квартала — кому и где доступна помощь от УВКБ ООН
Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Часть украинцев может оформить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, заявки на выплаты благотворительному фонду "Право на защиту", который является партнером организации, смогут подать жители Киева и области.

Об этом информируют организаторы оказания помощи от УВКБ ООН в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет подать заявку на помощь

Речь идет о регистрации на ежемесячные выплаты в 3,6 тыс. грн, которые будут предоставлять продолжительностью в один квартал.

Обращаться за выплатами будут иметь право семьи, которые являются:

  1. Внутренне-перемещенными лицами (ВПЛ), которые переехали за последние шесть месяцев из-за боевых действий, и не имели финпомощи от УВКБ ООН и организаций ранее на протяжении трех месяцев;
  2. Людьми, которые прибыли на свое постоянное место жительства (как в пределах Украины, так и из-за рубежа) после выезда из-за агрессии РФ, не получали выплаты от УВКБ ООН и других организаций за последние три месяца.

Семьи должны подпадать под следующие критерии уязвимости:

  • имеют только одного из родителей с детьми до 18 лет/с лицами пожилого возраста (от 55 лет);
  • их возглавляют одинокие лица пожилого возраста (от 55 лет)/лица пожилого возраста с детьми до 18 лет;
  • есть один/несколько лиц с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, другие потребности).

Как подать запрос на выплаты на Киевщине

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение финпомощи, нужно осуществить запись в электронной очереди. Как правило, форма становится доступна по предварительному объявлению в день открытия, после проработки списков.

В связи с этим, жители Киева и области могут подписаться на обновления УВКБ ООН в Telegram, чтобы не пропустить возможность подать заявку.

"Сбор данных только по предварительной записи в электронной очереди. Форма открывается по предварительному объявлению в день открытия, как только будет проработана предварительная запись. Живой очереди нет!" — говорится в сообщении.

Надо подготовить также следующие документы:

  • паспорт и налоговый номер;
  • справку ВПЛ (при наличии);
  • свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • реквизиты счета банка;
  • документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости (справки/выписки);
  • номер телефона.

Ранее мы писали, что БФ "Каритас Украина" предоставит украинцам помощь на зиму. Проект позволит получить твердое топливо или деньги на оплату коммуналки.

Также сообщалось, что уязвимым категориям граждан предоставят денежную помощь на зимний сезон 2025/26 года. Известно, кому именно начислят 6,5 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
