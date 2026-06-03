Украинцы могут получить до 12 тысяч грн помощи: полный список программ в июне

Люди на улице, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В июне международные благотворительные фонды продолжат оказывать помощь украинцам. Деньги могут получить люди, которые пострадали от войны и не имеют средств к существованию.

Какие выплаты сейчас доступны, сообщило издание "Факты", передают Новини.LIVE.

Кто имеет право на помощь

В первую очередь благотворители стремятся помочь таким категориям украинцев:

ВПЛ;

пенсионерам;

людям с инвалидностью;

многодетным семьям;

жителям прифронтовых и деоккупированных территорий;

гражданам без доходов и жилья из-за войны.

В приоритете — одинокие старики, одинокие родители и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Помощь от Эстонского совета по делам беженцев

Организация продолжает поддерживать людей, пострадавших от войны.

Размер помощи зависит от жизненной ситуации:

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жители прифронтовых территорий могут получить до 10 800 грн на человека;

эвакуированные граждане и пострадавшие от обстрелов — до 12 300 грн;

наиболее уязвимые ВПЛ, которые не получают государственных выплат — по 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно.

Деньги можно тратить на продукты, лекарства, средства гигиены и другие самые необходимые потребности.

Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев

Организация пока прекратила прием заявлений на июнь.

В то же время продолжается рассмотрение обращений за предыдущие месяцы. Стоит понимать, что статус "на рассмотрении" еще не гарантирует автоматического получения средств.

Все поданные заявления планируют обработать до конца июня.

Поддержка от Красного Креста

Организация изменила формат помощи и сосредоточилась на людях из наиболее пострадавших регионов.

Программа предусматривает следующие выплаты:

около 10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

до 12 300 грн для эвакуированных лиц;

до 12 300 грн для граждан, пострадавших от обстрелов;

от 2 000 до 3 000 грн ежемесячно для отдельных категорий ВПЛ.

На деньги имеют право жители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.

Какие выплаты доступны от ООН

Система поддержки от УВКБ ООН в июне также изменилась. Теперь помощь оказывают только тем, кто действительно в ней нуждается.

Речь идет о:

12 300 грн для эвакуированных;

12 300 грн для пострадавших от обстрелов;

2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно для наиболее уязвимых ВПЛ;

около 10 800 грн для людей, которые вернулись домой после перемещения.

Для участия необходимо пройти регистрацию и проверку в центрах регистрации УВКБ ООН через партнерские организации. Следить за состоянием рассмотрения заявления можно на сайте.

Помощь от Каритаса

Каритас Украина вместе с местными организациями оказывает многоотраслевую помощь пострадавшим от войны.

Можно получить деньги на:

ремонт жилья и компенсацию аренды;

обеспечение водой и средствами гигиены;

психологическую и юридическую поддержку;

помощь в восстановлении доходов и трудоустройстве.

Речь идет о ВПЛ, пожилых людях, лицах с инвалидностью и многодетных семьях, которые потеряли жилье.

Этим категориям нужно обратиться в организации Каритаса в регионах или дождаться выезда мобильных бригад в общины. Консультацию можно получить по номеру: 0-800-336-734.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут изменить правила оформления соцпомощи, пенсий и льгот. Люди остаются без выплат из-за ошибок в реестрах и потери данных между ведомствами. Зарегистрирована петиция с просьбой создать единую систему обмена данными.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые военные пенсионеры могут получать надбавку к пенсии в размере 50% прожиточного минимума. Речь идет о случаях, когда бывший военнослужащий содержит нетрудоспособного родственника. Тогда могут доплачивать 1 297 гривен ежемесячно. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами.