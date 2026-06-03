Українці можуть отримати до 12 тисяч грн допомоги: повний список програм у червні

Люди на вулиці, гроші у руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

У червні міжнародні благодійні фонди продовжать надавати допомогу українцям. Гроші можуть отримати люди, які постраждали від війни та не мають засобів до існування.

Які виплати наразі доступні, повідомило видання "Факти", передають Новини.LIVE.

Хто має право на допомогу

У першу чергу благодійники прагнуть допомогти таким категоріям українців:

ВПО;

пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

багатодітним родинам;

жителям прифронтових та деокупованих територій;

громадянам без доходів та житла через війну.

У пріоритеті — самотні старенькі, одинокі батьки та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю.

Допомога від Естонської ради у справах біженців

Організація продовжує підтримувати людей, які постраждали від війни.

Розмір допомоги залежить від життєвої ситуації:

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жителі прифронтових територій можуть отримати до 10 800 грн на особу;

евакуйовані громадяни та постраждалі від обстрілів — до 12 300 грн;

найбільш уразливі ВПО, які не отримують державних виплат — по 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця.

Гроші можна витрачати на продукти, ліки, засоби гігієни та інші найнеобхідніші потреби.

Виплати від Норвезької ради у справах біженців

Організація поки припинила прийом заяв на червень.

Водночас продовжується розгляд звернень за попередні місяці. Варто розуміти, що статус "на розгляді" ще не гарантує автоматичного отримання коштів.

Усі подані заяви планують опрацювати до кінця червня.

Підтримка від Червоного Хреста

Організація змінила формат допомоги і зосередилася на людях із найбільш постраждалих регіонів.

Програма передбачає такі виплати:

близько 10 800 грн для жителів прифронтових територій;

до 12 300 грн для евакуйованих осіб;

до 12 300 грн для громадян, які постраждали від обстрілів;

від 2 000 до 3 000 грн щомісяця для окремих категорій ВПО.

На гроші мають право мешканці Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Які виплати доступні від ООН

Система підтримки від УВКБ ООН у червні також змінилася. Тепер допомогу надають лише тим, хто дійсно її потребує.

Йдеться про:

12 300 грн для евакуйованих;

12 300 грн для постраждалих від обстрілів;

2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця для найбільш вразливих ВПО;

близько 10 800 грн для людей, які повернулися додому після переміщення.

Для участі необхідно пройти реєстрацію та перевірку в центрах реєстрації УВКБ ООН через партнерські організації. Стежити за станом розгляду заяви можна на сайті.

Допомога від Карітасу

Карітас Україна разом із місцевими організаціями надає багатогалузеву допомогу постраждалим від війни.

Можна отримати гроші на:

ремонт житла та компенсацію оренди;

забезпечення водою та засобами гігієни;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу у відновленні доходів і працевлаштуванні.

Йдеться про ВПО, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та багатодітні родини, які втратили житло.

Цим категоріям потрібно звернутись до організацій Карітасу в регіонах або дочекатися виїзду мобільних бригад у громади. Консультацію можна отримати за номером: 0−800−336−734.

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