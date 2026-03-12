Выплаты от Агентства ООН — кому и где могут предоставить помощь в сумме 11 000 грн

Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет финансовую помощь жителям одного из прифронтовых регинов. В частности, регистрация в электронную очередь открыта для семей с низкими доходами и принадлежащих к уязвимым группам еще в одной громаде 12 марта 2026 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра представителей организации, передают Новини.LIVE.

Правила предоставления финпомощи от Агентства ООН

По обнародованной информации, обратиться в офис Агентства ООН по делам беженцев за оформлением помощи на этой неделе можно в Сумской области. Заявки начали принимать в Кириковской громаде от граждан с такими статусами:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые эвакуировались в течение предыдущих шести месяцев в пределах страны; Граждане, которые вернулись из другого государства в Украину после вынужденного выезда в связи с военными действиями.

Такая финподдержка будет доступна исключительно при условиях:

объем дохода претендентов не превышает сумму в 6 318 грн на одного человека;

у заявителей есть один из критериев уязвимости;

претенденты не были включены в программу УВКБ ООН последние три месяца;

не имели денежной помощи от других фондов за предыдущие три месяца.

Среди критериев уязвимости следующие:

семья имеет только одного родителя (отец/мать) с одним или более детьми до 18 лет или с гражданами старшего возраста (55 лет и выше);

в домохозяйстве одна одинокое или несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и выше) или гражданин старшего возраста с несовершеннолетними детьми;

семья имеет одного или несколько человек с особыми потребностями (это может быть инвалидность/хронические болезни).

Размер помощи и как присоединиться к программе

Претендентам будет предоставлено по почти 11 000 грн (3 600 тыс. грн/мес. для каждого в семье с расчетом на три месяца). Деньги перечислят одним траншем на банковские счета заявителя.

По данным организаторов, зарегистрироваться на получение финансовой помощи жители Кириковской громады смогут 12 марта, позвонив по телефону, который работает по графику в будни с 9:00 до 16:00.

"Вниманию жителей Кириковской громады! Открыта запись в очередь для приема в с. Кириковка на 12 марта 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Также необходимо будет заранее подготовить документы:

украинский паспорт;

идентификационный код;

справку переселенца (при наличии);

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медсправки;

номер банковского счета.

Какая еще поддержка для переселенцев доступна весной

Также в марте действует программа помощи от Global Empowerment Mission Ukraine, предусматривающая предоставление ежеквартальных выплат в размере 2 000 грн для переселенцев с регистрацией в Соледарской громаде.

Подать заявки на участие в программе смогут только уязвимые группы населения: люди старшего возраста от 60 лет, лица с инвалидностью I-II групп, многодетные семьи, родные погибших военнослужащих. Такая помощь доступна в Днепре.

Заявки можно подавать ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 15.00. Для этого надо открыть карту для выплат на базе Центра поддержки по такому адресу: пр-т Героев, 30-Д.

Ранее мы писали, что переселенцы в городе Кременчуг могут оформить выплату финпомощи от UNHCR Ukraine. По программе, каждый в семье сможет рассчитывать на сумму в 10 800 грн.

Еще сообщалось, что весной БФ "Каритас Полтава" реализует программу поддержки, предусматривающую оказание помощи на оплату коммунальных услуг. Такими компенсациями смогут воспользоваться переселенцы уязвимых категорий.