Виплати від Агенції ООН — кому і де нададуть фіндопомогу у майже 11 000 грн

Навесні Агенція ООН у справах біженців надасть грошову допомогу жителям однієї з прифронтових областей. Зокрема, реєстрацію в електронну чергу відкрили для родин з низькими доходами та які належать до вразливих груп ще в одній громаді 12 березня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру представників організації, передають Новини.LIVE.

Правила надання фіндопомоги від Агенції ООН

За оприлюдненою інформацією, звернутися до офісу Агенції ООН у справах біженців за оформленням допомоги цього тижня можна у Сумській області. Заявки почали приймати у Кириківській громаді від громадян з такими статусами:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які евакуювалися упродовж попередніх шести місяців в межах країни; Громадяни, які повернулися з іншої держави в Україну після вимушеного виїзду у зв'язку з воєнними діями.

Така фінпідтримка буде доступна виключно за умов:

обсяг доходу претендентів не перевищує суму у 6318 грн на одну особу;

у заявників є один із критеріїв вразливості;

претенденти не були включені в програму УВКБ ООН останні три місяці;

не мали грошової допомоги від інших фондів за попередні три місяці.

З-поміж критеріїв вразливості наступні:

родина має лише одного з батьків (батько/матір) з одним або більше дітьми до 18 років або з громадянами старшого віку (55 років і вище);

у домогосподарстві є одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і вище) або громадянин старшого віку з неповнолітніми дітьми;

родина має одну або кілька осіб з особливими потребами (це може бути інвалідність/хронічні хвороби).

Розмір допомоги та як долучитися до програми

Претендентам буде надано по майже 11 000 грн (3 600 тис. грн/міс. для кожного в родині з розрахунком на три місяці). Гроші перерахують одним траншем на банківські рахунки заявника.

За даними організаторів, зареєструватися на отримання фінансової допомоги жителі Кириківської громади зможуть 12 березня, зателефонувавши за номером телефона, що працює за графіком у будні з 9:00 до 16:00.

"До уваги мешканців Кириківської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у с. Кириківка на 12 березня 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Також необхідно буде заздалегідь підготувати документи:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (за наявності);

свідоцтво про народження;

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення/меддовідки;

номер банківського рахунку.

Яка ще є підтримка для переселенців навесні

Також у березні діє програма допомоги від Global Empowerment Mission Ukraine, що передбачає надання щоквартальних виплат у розмірі 2 000 грн для переселенців з реєстрацією у Соледарській громаді.

Подати заявки на участь у програмі зможуть тільки вразливі групи населення: люди старшого віку від 60 років, особи з інвалідністю І-ІІ груп, багатодітні сім'ї, рідні загиблих військовослужбовців. Така допомога доступна у Дніпрі.

Заявки можна подавати щодня, окрім суботи та неділі, з 10.00 до 15.00. Для цього треба відкрити картку для виплат на базі Центру підтримки за такою адресою: пр-т Героїв, 30-Д.

Раніше ми писали, що переселенці у місті Кременчук можуть оформити виплату фіндопомоги від UNHCR Ukraine. За програмою, кожен у родині зможе розраховувати на суму у 10 800 грн.

Ще повідомлялося, що навесні БФ "Карітас Полтава" реалізує програму підтримки, що передбачає надання допомоги на оплату комунпослуг. Такими компенсаціями зможуть скористатися переселенці вразливих категорій.