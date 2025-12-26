Виплати на зимовий період — в яких прифронтових регіонах доступна допомога

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть зареєструватись у програмі надання грошової допомоги від благодійного фонду "Янголи Спасіння" та громадської організації "Це — наша справа!". У грудні 2025 року вона доступна у двох прифронтових регіонах.

Про це інформує пресслужба громадської організації в Instagram.

Що треба знати про реалізацію програми допомоги

Як зазначають організатори, наприкінці року продовжується реєстрація на надання фінансової допомоги на зимовий сезон для домогосподарств, які належать до вразливих груп, у прифронтових громадах Харківської та Донецької областей.

Йдеться про забезпечення доступу родин до базових потреб і зменшення ризиків, з якими вони стикаються у складних умовах.

"Команда ГО "Це — наша справа!" разом з партнерами БФ "Янголи Спасіння" проводить реєстрацію родин, які належать до категорій уразливості та потребують підтримки в холодний сезон. Вже зареєстровано: Харківська область — 1 470 людей, Донецька область — 1 633 людини", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізують ГО "Це — наша справа!" у партнерстві з БФ "Янголи Спасіння" за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України.

Де доступна програма та хто може отримати кошти

Громадянам доступна грошова допомога від благодійників у двох прифронтових регіонах:

Харківська область — Ізюмський район: Барвінківська, Куньєвська та Ізюмська тергромада; Донецька область — Краматорський район: Слов’янська та Краматорська тергромада.

Претендувати на виплати на зимовий період зможуть родини, які підпадатимуть під такі категорії вразливості:

люди старшого віку (понад 60 років);

громадяни з інвалідністю;

жінки, які очолюють домогосподарства;

багатодітні родини (троє і більше дітей);

вагітні жінки та матері з немовлятами;

малозабезпечені родини.

Громадяни можуть уточнити деталі щодо надання допомоги у пресслужби громадської організації "Це — наша справа!" у соцмережах.

