Виплати на зимовий період — в яких прифронтових регіонах доступна допомога

Гроші на зиму — програма діє у двох прифронтових регіонах
Українські громадяни можуть зареєструватись у програмі надання грошової допомоги від благодійного фонду "Янголи Спасіння" та громадської організації "Це — наша справа!". У грудні 2025 року вона доступна у двох прифронтових регіонах.
Про це інформує пресслужба громадської організації в Instagram.
Що треба знати про реалізацію програми допомоги
Як зазначають організатори, наприкінці року продовжується реєстрація на надання фінансової допомоги на зимовий сезон для домогосподарств, які належать до вразливих груп, у прифронтових громадах Харківської та Донецької областей.
Йдеться про забезпечення доступу родин до базових потреб і зменшення ризиків, з якими вони стикаються у складних умовах.
"Команда ГО "Це — наша справа!" разом з партнерами БФ "Янголи Спасіння" проводить реєстрацію родин, які належать до категорій уразливості та потребують підтримки в холодний сезон. Вже зареєстровано: Харківська область — 1 470 людей, Донецька область — 1 633 людини", — йдеться у повідомленні.
Проєкт реалізують ГО "Це — наша справа!" у партнерстві з БФ "Янголи Спасіння" за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України.
Де доступна програма та хто може отримати кошти
Громадянам доступна грошова допомога від благодійників у двох прифронтових регіонах:
- Харківська область — Ізюмський район: Барвінківська, Куньєвська та Ізюмська тергромада;
- Донецька область — Краматорський район: Слов’янська та Краматорська тергромада.
Претендувати на виплати на зимовий період зможуть родини, які підпадатимуть під такі категорії вразливості:
- люди старшого віку (понад 60 років);
- громадяни з інвалідністю;
- жінки, які очолюють домогосподарства;
- багатодітні родини (троє і більше дітей);
- вагітні жінки та матері з немовлятами;
- малозабезпечені родини.
Громадяни можуть уточнити деталі щодо надання допомоги у пресслужби громадської організації "Це — наша справа!" у соцмережах.
