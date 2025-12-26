Відео
Головна Фінанси Гроші на зиму — програма діє у двох прифронтових регіонах

Гроші на зиму — програма діє у двох прифронтових регіонах

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:00
Виплати на зимовий період — в яких прифронтових регіонах доступна допомога
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть зареєструватись у програмі надання грошової допомоги від благодійного фонду "Янголи Спасіння" та громадської організації "Це — наша справа!". У грудні 2025 року вона доступна у двох прифронтових регіонах.

Про це інформує пресслужба громадської організації в Instagram. 

Читайте також:

Що треба знати про реалізацію програми допомоги

Як зазначають організатори, наприкінці року продовжується реєстрація на надання фінансової допомоги на зимовий сезон для домогосподарств, які належать до вразливих груп, у прифронтових громадах Харківської та Донецької областей.

Йдеться про забезпечення доступу родин до базових потреб і зменшення ризиків, з якими вони стикаються у складних умовах.

"Команда ГО "Це — наша справа!" разом з партнерами БФ "Янголи Спасіння" проводить реєстрацію родин, які належать до категорій уразливості та потребують підтримки в холодний сезон. Вже зареєстровано: Харківська область — 1 470 людей, Донецька область — 1 633 людини", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізують ГО "Це — наша справа!" у партнерстві з БФ "Янголи Спасіння" за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України.

Де доступна програма та хто може отримати кошти

Громадянам доступна грошова допомога від благодійників у двох прифронтових регіонах:

  1. Харківська область — Ізюмський район: Барвінківська, Куньєвська та Ізюмська тергромада;
  2. Донецька область — Краматорський район: Слов’янська та Краматорська тергромада.

Претендувати на виплати на зимовий період зможуть родини, які підпадатимуть під такі категорії вразливості:

  • люди старшого віку (понад 60 років);
  • громадяни з інвалідністю;
  • жінки, які очолюють домогосподарства;
  • багатодітні родини (троє і більше дітей);
  • вагітні жінки та матері з немовлятами;
  • малозабезпечені родини.

Громадяни можуть уточнити деталі щодо надання допомоги у пресслужби громадської організації "Це — наша справа!" у соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що в грудні 2025 року жителі однієї з областей можуть взяти участь у проєкті від Карітас. Він передбачає надання грошової допомоги до 43 тис. грн для родин, які постраждали від війни. 
 
Ще розповідали, що з 5 січня 2026 року для громадян стане доступна грошова допомога від УВКБ ООН. Відомо, хто отримає 10,8 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
