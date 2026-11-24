Жінка з маленькою дитиною. Фото: Magnific

В Україні стартувала програма зимової підтримки дітей і сімей в областях від Дитячого фонду (UNICEF), що передбачає надання грошової допомоги та зимові товари. Водночас у Державній службі у справах дітей пояснили, чому кошти нарахують не всім українським дітям.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на повідомлення організаторів у соцмережі Facebook.

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Що варто знати про зимову підтримку дітей від UNICEF

Як повідомили у Державній службі України у справах дітей та Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, уряд спільно з UNICEF Ukraine почав реалізацію програми зимової підтримки дітей та родин у дев’яти регіонах України.

Відповідна підтримка передбачена для окремих категорій дітей і родин. Допомогу, відповідно до індивідуально визначених потреб, зможуть отримати:

Діти у патронатних родинах. Діти, які за останні пів року возз'єдналися з рідними. Діти, які перебувають під опікою чи піклуванням у багатодітних родинах. Діти з інвалідністю, які перебувають під опікою чи піклуванням. Діти, які повернулися з-за кордону, окупації чи з РФ.

У рамках програми, передбачається забезпечення зимовими непродовольчими товарами відповідно до потреб дітей і родин.

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Грошову допомогу для підтримки родин у зимовий період зможуть отримати жителі таких регіонів: Київського, Чернігівського, Харківського, Сумського, Миколаївського, Одеського, Херсонського, Дніпропетровського, Запорізького та міста Києва.

Чи передбачена допомога для дітей на прифронтових територіях

Водночас, у межах програми "Зимова підтримка дітей і сімей 2026" від UNICEF Ukraine не передбачається надання грошової допомоги та забезпечення зимовими товарами дітей, які продовжують проживати на прифронтових територіях.

У Державній службі у справах дітей зазначили, що діти, які залишаються у прифронтових громадах, щодня переживають небезпеку обстрілів, повітряні тривоги та інші наслідки війни, і так само потребують уваги, захисту й підтримки, а факт того, що родина не виїхала з небезпечних районів, не робить потреби менш важливими.

Проте нинішня програма, яку реалізують спільно з UNICEF Ukraine має визначені категорії отримувачів, які сформували з урахуванням конкретних обставин і додаткових потреб дітей та родин.

Саме такий вид підтримки не охоплює всіх дітей, які постраждали від війни або які проживають у складних умовах, проте для жителів прифронтових територій передбачаються й інші механізми держпідтримки. Вони поширюються на найбільш вразливі категорії родин.

"Ми погоджуємося, що потреби дітей, які продовжують жити в умовах постійної небезпеки, мають бути враховані під час формування програм допомоги. Відсутність дитини серед отримувачів цієї програми не означає, що її потреби залишаються поза увагою або є менш важливими", — додали у Держслужбі.

Як отримати грошову допомогу на дітей на зиму

Громадяни, які підпадають під умови програми, зареєструватися для отримання грошової допомоги мають до 27 листопада 2026 року.

Водночас зимові товари можна буде отримати до кінця грудня поточного року.

Для цього потрібно звернутися до Служби у справах дітей у своїй громаді. Там фахівці мають допомогти зв’язатися з партнером UNICEF Ukraine в конкретній області та зорієнтують щодо дотримання подальших рекомендацій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Сумській області стартувала програма допомоги від гуманітарної організації "Eleos-Ukraine". Вона передбачає надання грошей на зиму (Cash for Winter) для придбання твердого палива. Виплати доступні родинам, де є люди з інвалідністю першої-другої групи, сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю, а також багатодітним родинам.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Чернігівському регіоні у листопаді діє програма допомоги за фінансової підтримки UHF. У її рамках передбачається надання виплат вразливим сільським домогосподарствам, які постраждали через війну. Громадяни зможуть оформити допомогу до 495 доларів або 22 230 грн у перерахунку.