Выплаты от Красного Креста: где пенсионерам и людям с инвалидностью можно получить 19 400 грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года Международный комитет Красного Креста реализует в одной из прифронтовых областей программу поддержки населения в зимний период. В частности, в ее рамках домохозяйства с печным отоплением смогут получить денежную помощь на приобретение твердого топлива в размере 19 400 грн.

О том, кто из украинцев может оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто и где может получить выплаты от Красного Креста

Как отмечают организаторы, Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил о начале сбора заявок на участие в программе поддержки на зимний период в г. Шахтерское Днепропетровской области.

Средства смогут получить наиболее уязвимые группы домохозяйств и население, пострадавшее от войны. Речь идет о:

Домохозяйствах с лицами в возрасте от 60 лет; Многодетных семьях с тремя и более детьми до 18 лет; Домохозяйствах со статусом одинокого отца/матери; Семьях, в составе которых есть лица с инвалидностью (I, II группы).

Размер помощи и на что ее можно потратить

В рамках инициативы предусматривается предоставление выплат домохозяйствам для преодоления сложных условий зимой. Речь идет о разовой денежной помощи в размере 19 400 грн на каждое домохозяйство независимо от количества человек.

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Выплаты можно будет использовать на:

покупку дров, угля, брикетов и других материалов для отопления;

оплату доставки топлива;

оплату счетов за газ или электроэнергию, если для отопления используются газовые/электрические обогреватели или котлы;

другие неотложные или непредвиденные нужды домохозяйства, связанные с переходом в зимний сезон.

Критерии регистрации и другие нюансы

Для того, чтобы претендовать на зимнюю поддержку, необходимо соблюсти следующие требования:

ежемесячный доход на каждого члена домохозяйства не выше 8 650 грн;

фактическое проживание в Шахтерском;

не получали деньги на твердое топливо от других гуманитарных организаций.

"Если ваше заявление на получение 19 400 грн в рамках государственной программы "Зимняя поддержка" уже принято отделом социальной защиты, повторная регистрация на аналогичную помощь в рамках программы МККК не проводится", — пояснили организаторы.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Согласно правилам, отбор заявок и принятие решений о предоставлении поддержки будет осуществляться исключительно рабочей группой, в состав которой входят специалисты организации.

Органы местного самоуправления не будут влиять на процесс отбора и смогут лишь обеспечить распространение информации о программе и прием регистрационных форм и копий документов от участников.

Включение в списки программы не будет гарантировать предоставления помощи, поскольку МККК оставляет за собой исключительное право принимать окончательное решение о включении заявителей в программу.

Зарегистрироваться можно по адресу: г. Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 7 (ДК "Шахтер") с 12 октября по 21 октября 2026 года включительно. График приема заявок: с 09:00 до 15:00.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане могут оформить 19 400 грн на зимний период на твердое топливо осенью. Финансовая помощь предоставляется Международным комитетом Красного Креста для жителей Черниговской области. Выплаты предусмотрены для уязвимых групп населения.

Также Новини.LIVE писали о том, что УВКБ ООН принимает заявки от беженцев и ВПЛ в Ивано-Франковской области осенью. В рамках программы каждому будут предоставлены выплаты в размере до 12 300 грн. В частности, ключевой приоритет отдан гражданам, относящимся к уязвимым категориям.