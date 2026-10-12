Виплати від Червоного Хреста: де пенсіонерам та людям з інвалідністю доступні 19 400 грн

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року Міжнародний Комітет Червоного Хреста в одній з прифронтових областей реалізує програму підтримки населення у зимовий період. Зокрема, у її рамках домогосподарства з пічним опаленням зможуть отримати грошову допомогу на придбання твердого палива у розмірі 19 400 грн.

Про те, хто з українців може оформити виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто і де може отримати виплати від Червоного Хреста

Як зазначають організатори, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) оголосив про початок збору заявок на участь у програмі підтримки на зимовий період у Шахтарському Дніпропетровській області.

Кошти зможуть отримати найбільш вразливі групи домогосподарств та населення, що постраждало через війну. Йдеться про:

Домогосподарства з особами віком від 60 років; Багатодітні родини з трьома і більше дітьми до 18 років; Домогосподарства зі статусом одинокого батька/матері; Родини, у складі яких є особи з інвалідністю (І, ІІ групи).

Розмір допомоги та на що можна витратити

У рамках ініціативи передбачається надання виплат для домогосподарств на подолання складних умов взимку. Йдеться про разову грошову допомогу у розмірі 19 400 грн на кожне домгосподарство незалежно від кількості осіб.

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Виплати можна можна буде використати на:

купівлю дров, вугілля, брикетів/інших матеріалів для опалення;

оплату доставки опалювального матеріалу;

розрахуники за газ- або електропостачання, якщо для опалення використовують газові/електричні обігрівачі чи котли;

інші нагальні або непередбачувані потреби домогосподарства, пов’язані із проходженням зимового сезону.

Критерії реєстрації та інші нюанси

Для того, щоб претендувати на зимову підтримку, необхідно дотриматися таких вимог:

щомісячний дохід на кожного члена домогосподарства не вище 8 650 грн;

фактичне проживання у Шахтарському;

не отримували гроші на тверде паливо від інших гуманітарних організацій.

"Якщо ваша заява на отримання 19 400 грн у рамках державної програми "Зимова підтримка" вже прийнята відділом соціального захисту, повторна реєстрація на аналогічну допомогу в рамках програми МКЧХ не проводиться", — пояснили організатори.

Як зареєструватися на програму допомоги

Згідно з правилами, відбір заявок та ухвалення рішень щодо надання підтримки буде здійснюватися виключно робочою групою, до складу якої входять фахівці організації.

Органи місцевого самоврядування не будуть впливати на процес відбору та зможуть лише забезпечити поширення інформації про програму і прийом реєстраційних форм та копій документів від учасників.

Участь у списках програми не гарантуватиме надання виплат, адже МКЧХ залишає за собою виключне право ухвалювати остаточне рішення про включення заявників до програми.

Зареєструватися можна за адресою: м. Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 7 (БК "Шахтар") з 12 жовтня до 21 жовтня 2026 включно. Графік прийому заявок: з 09:00 до 15:00 години.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни можуть оформити 19 400 грн на зимовий період на тверде паливо восени. Фінансова допомога доступна від Міжнародного Комітету Червоного Хреста для мешканців Чернігівській області. Надання виплат передбачається для вразливих груп населення.

Ще Новини.LIVE писали про те, що УВКБ ООН приймає заявки від біженців та ВПО в Івано-франківській області восени. За програмою, кожному нададуть виплати у розмірі до 12 300 грн. Зокрема, ключовим пріоритетом наділені громадяни, які належать до вразливих категорій.