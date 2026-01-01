Виплати на опалювальний сезон — де громадянам з інвалідністю доступна допомога

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських міст громадянам з інвалідністю доступна можливість оформлення адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). За відповідною підтримкою можуть звернутись ті, хто не отримує субсидій чи пільг.

Хто і де зможе отримати грошову допомогу на послуги ЖКГ

За інформацією Департаменту соцполітики, оформити виплати на покриття фінансових витрат за комунальні послуги можуть жителі міста Дніпро. Допомогу можуть призначити за відсутності державної підтримки у вигляді субсидій та пільг родинам, у яких є громадяни з інвалідністю. Йдеться про:

неповнолітніх дітей з інвалідністю;

осіб з інвалідністю першої групи (через вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату, інвалідність з дитинства);

громадяни з інвалідністю другої групи з дитинства.

Кошти можуть надати на компенсацію за такі види комунальних послуг:

управління багатоквартирним будинком та утримання;

прибирання сміття;

техобслуговування ліфтів;

теплопостачання;

гаряча/холодна вода, водовідведення,

газопостачання;

електроенергія.

Розмір фінансової допомоги та список документів

У разі звернення за допомогою у період з листопада по квітень розмір допомоги під час опалювального сезону буде становити 700 грн на кожну особу з інвалідністю у домогосподарстві. В неопалювальний період виплата дорівнюватиме 500 грн.

Відповідна допомога є безготівковою і буде перерахована одразу комунальним підприємствам міста, що займаються наданням послуг.

Для оформлення виплат необхідно буде підготувати заяву та список документів:

копія паспорта особи з інвалідністю/свідоцтво про народження (або копії ID-картки та витягу щодо реєстрації місця проживання);

оригінал довідки, де вказано склад родини, зареєстрованих в оселі (якщо нема даних в Електронній картотеці обліку зареєстрованих в житлі осіб);

довідка медико-соціальної експертної комісії/лікарсько-консультативної комісії;

особовий рахунок з оплати кожного конкретного виду комунальних послуг.

Документи на адресну допомогу на комунальні послуги потрібно буде поновлювати щороку в січні.

