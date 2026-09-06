Грошова допомога на захист прав: хто може отримати компенсацію у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Судовий збір, нотаріус, технічні документи чи оформлення паспорта можуть стати додатковими витратами для людини, яка й без того опинилася у складних обставинах. У таких випадках частину витрат на захист і відновлення своїх прав можна покрити за рахунок грошової допомоги від благодійників. Відомо, для кого з українців доступна така можливість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міжнародну благодійну організацію "Карітас Кам’янське".

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Хто може отримати допомогу

Програма передбачена для двох основних груп:

внутрішньо переміщених людей, які належать до однієї або кількох вразливих категорій. При цьому середньомісячний дохід на одну людину в родині не має перевищувати 8 647 гривень;

місцевих жителів, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через війну.

До вразливих категорій належать:

одинокі матері й батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та жінки, які годують дитину до 3 років;

люди з тяжкими захворюваннями;

люди з інвалідністю I та II групи, а також люди з інвалідністю з дитинства;

самотні люди віком від 55 років;

багатодітні родини;

сім’ї з низьким доходом;

люди та родини без стабільного доходу;

постраждалі від насильства;

люди та родини, які втратили житло через бойові дії;

люди без постійного місця проживання;

родини зниклих безвісти;

люди та родини, яким потрібні соціальні послуги, але вони не можуть їх отримати;

цивільні полонені;

люди та родини, які втратили годувальника через збройну агресію;

цивільні, які втратили здоров’я через війну.

На що можна витратити гроші

Допомогу можна спрямувати на витрати, пов’язані із захистом або відновленням прав. Зокрема, кошти можна використати на:

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судовий збір;

виготовлення технічної документації;

нотаріальні послуги;

послуги державного реєстратора;

оформлення документів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

послуги Державної міграційної служби.

Тобто йдеться не про звичайну грошову виплату на побутові потреби, а про допомогу з конкретними витратами, які виникають під час вирішення правових питань.

Куди звертатися за допомогою

Якщо людина не знає, чи підходить її ситуація під умови програми, можна звернутися до фахівців "Карітас Кам’янське". Там допоможуть оцінити ситуацію та пояснять, чи можна отримати таку підтримку.

Телефони гарячої лінії:

068-175-78-08

050-081-00-69

Раніше Новини.LIVE писали, кому в Україні доступна зимова допомога на 19 400 гривень. Кошти можуть отримати вразливі домогосподарства однієї з громад на опалення та інші зимові потреби. Для участі потрібно мати дохід до 8 650 гривень на людину та не отримувати аналогічну виплату.

Також Новини.LIVE розповідали, як студентам-ВПО самостійно оформити допомогу на проживання. Неповнолітні учні та студенти денної або дуальної форми навчання можуть звертатися за виплатою без батьків, якщо живуть окремо від уповноваженого представника сім’ї. Допомогу призначають на шість місяців, а за дотримання умов її можна отримувати загалом до п’яти таких періодів.