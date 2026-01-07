ПриватБанк надав змогу отримати 2 тис. грн за програмою Скринінг здоров’я 40+

Смартфон з "Приват24" у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" стала доступна національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Долучитися до неї можна через державний застосунок "Дія", отримавши гроші на попередньо відкриту "Дія.Картку".

Про особливості дії програми повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Гроші за програмою "Скринінг здоров’я 40+" через ПриватБанк

Національна програма "Скринінг здоров’я 40+" з раннього виявлення ризику хронічних хвороб розрахована на громадян, старших 40 років. Завдяки їй можна буде отримати кошти у розмірі 2 тис. грн від держави на медичне обстеження.

Згідно з правилами, користувачі застосунку "Дія" віком від 40 років (включно) отримають запрошення щодо необхідності проходження скринінгу на 30-й день після дати народження. Якщо комусь вже є 40 років, то виплати вже можна оформити на Дія.Картку ПриватБанку.

Тим, хто отримає запрошення пройти скринінг, потрібно буде активувати запрошення та обрати для надходження коштів "Дія.Картку" ПриватБанку.

Перерахувати гроші мають на картку упродовж семи днів. Після цього необхідно буде лише записатися на скринінг в одному із державних чи приватних медичних закладів-учасників програми.

Як відкрити "Дія.Картку" та отримати виплати

Громадяни можуть відкрити універсальну "Дія.Картку" в мобільному застосунку "Приват24". Для цього потрібно зробити такі кроки:

оновити/встановити "Приват24"; оновити карту "єПідтримка" на "Дія.Картку"; обрати у меню "Усі рахунки"; натиснути "Додати"; активувати "Дія.картка".

