Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші на скринінг здоров’я 40+ — як отримати в "Приват24"

Гроші на скринінг здоров’я 40+ — як отримати в "Приват24"

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 07:01
ПриватБанк надав змогу отримати 2 тис. грн за програмою Скринінг здоров’я 40+
Смартфон з "Приват24" у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" стала доступна національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Долучитися до неї можна через державний застосунок "Дія", отримавши гроші на попередньо відкриту "Дія.Картку".

Про особливості дії програми повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Реклама
Читайте також:

Гроші за програмою "Скринінг здоров’я 40+" через ПриватБанк

Національна програма "Скринінг здоров’я 40+" з раннього виявлення ризику хронічних хвороб розрахована на громадян, старших 40 років. Завдяки їй можна буде отримати кошти у розмірі 2 тис. грн від держави на медичне обстеження.  

Згідно з правилами, користувачі застосунку "Дія" віком від 40 років (включно) отримають запрошення щодо необхідності проходження скринінгу на 30-й день після дати народження. Якщо комусь вже є 40 років, то виплати вже можна оформити на Дія.Картку ПриватБанку

Тим, хто отримає запрошення пройти скринінг, потрібно буде активувати запрошення та обрати для надходження коштів "Дія.Картку" ПриватБанку.

Перерахувати гроші мають на картку упродовж семи днів. Після цього необхідно буде лише записатися на скринінг в одному із державних чи приватних медичних закладів-учасників програми.

Як відкрити "Дія.Картку" та отримати виплати

Громадяни можуть відкрити універсальну "Дія.Картку" в мобільному застосунку "Приват24". Для цього потрібно зробити такі кроки:

  1. оновити/встановити "Приват24";
  2. оновити карту "єПідтримка" на "Дія.Картку";
  3. обрати у меню "Усі рахунки";
  4. натиснути "Додати";
  5. активувати "Дія.картка".

Раніше ми розповідали, що в ПриватБанку змінили правила деяких переказів з картами Mastercard. У разі дотримання певних умов клієнтам можуть нарахувати компенсації. 

Ще повідомляли, що у ПриватБанку зміняться правила надання послуг з січня 2026-го. Одна з послуг, що діяла в Україні та за кордоном, отримала тариф.   

Дія ПриватБанк банки банківські карти послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації