Виплати на оплату комунальних послуг — хто і де отримає понад 19 тис. грн

Гроші на опалення — кому і де виплачують по 19 тис. грн
Вразливі категорії населення однієї з громад зможуть отримати одноразову компенсацію на оплату комунальних послуг від міжнародного благодійного фонду "Руки друзів". Кошти нададуть на розрахунок за опалення в розмірі понад 19 тис. грн.
Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.
Кому дадуть кошти на оплату комуналки
Згідно з інформацією організаторів, на виплати на опалювальний період 2025-2026 зможуть розраховувати домогосподарства в Краматорській громаді. А саме:
- місто Краматорськ;
- селище Біленьке;
- смт Красноторка;
- селище Малотаранівка.
Також необхідно підпадати під наступні умови:
- домогосподарства-заявники до цього не отримували допомогу на опалення/купівлю твердого палива у грошовій чи натуральній формі;
- є документальне підтвердження вразливості родини;
- фактичне проживання у домогосподарстві незалежно від того, чи оформлено на нього особовий рахунок;
- наявність договору оренди для переселенців;
- суму допомоги зарахують на рахунок постачальника комунпослуг з теплопостачання або газопостачання/електропостачання;
- готовність втратити житлову субсидію чи пільгу.
Зокрема, серед категорій вразливості виділені наступні:
- особи, у яких є інвалідність (також діти інвалідністю);
- родини, що складаються з громадян, яким більш ніж 60 років;
- багатодітні сім'ї, де від трьох дітей;
- домогосподарства з дітьми віком до трьох років;
- родини-усиновлювачі;
- батьки-вихователі;
- самотні матері/батьки;
- громадяни, які постраждали від бойових дій, мають поранення, пошкоджене зруйноване житло чи загиблих членів родини;
- громадяни, які мають статус внутрішніх переселенців;
- люди з тяжкими хворобами;
- вагітні жінки;
- маломобільні люди.
Як отримати грошову допомогу
Для того, щоб подати заявку на виплату одноразової цільової благодійної допомоги, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Проте факт заповнення форми не гарантування автоматичного права на кошти.
"Фахівці зателефонують і запросять на зустріч для оформлення допомоги тих, хто відповідає всім умовам проєкту та виконав всі умови заповнення анкети", — пояснили організатори.
Для остаточної реєстрації необхідно буде надати оригінали документів.
Якщо складно чи нема змоги заповнити анкету, потрібно звернутися на гарячу лінію в будні з 10:00 до 17:00 за номером: 0800 443 201.
