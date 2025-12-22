Відео
Головна Фінанси Гроші на опалення — кому і де виплачують по 19 тис. грн

Гроші на опалення — кому і де виплачують по 19 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:00
Виплати на оплату комунальних послуг — хто і де отримає понад 19 тис. грн
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Вразливі категорії населення однієї з громад зможуть отримати одноразову компенсацію на оплату комунальних послуг від міжнародного благодійного фонду "Руки друзів". Кошти нададуть на розрахунок за опалення в розмірі понад 19 тис. грн.

Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.

Кому дадуть кошти на оплату комуналки

Згідно з інформацією організаторів, на виплати на опалювальний період 2025-2026 зможуть розраховувати домогосподарства в Краматорській громаді. А саме:

  • місто Краматорськ;
  • селище Біленьке;
  • смт Красноторка;
  • селище Малотаранівка.

Також необхідно підпадати під наступні умови:

  • домогосподарства-заявники до цього не отримували допомогу на опалення/купівлю твердого палива у грошовій чи натуральній формі;
  • є документальне підтвердження вразливості родини;
  • фактичне проживання у домогосподарстві незалежно від того, чи оформлено на нього особовий рахунок;
  • наявність договору оренди для переселенців;
  • суму допомоги зарахують на рахунок постачальника комунпослуг з теплопостачання або газопостачання/електропостачання;
  • готовність втратити житлову субсидію чи пільгу.

Зокрема, серед категорій вразливості виділені наступні:

  • особи, у яких є інвалідність (також діти інвалідністю);
  • родини, що складаються з громадян, яким більш ніж 60 років;
  • багатодітні сім'ї, де від трьох дітей;
  • домогосподарства з дітьми віком до трьох років;
  • родини-усиновлювачі;
  • батьки-вихователі;
  • самотні матері/батьки;
  • громадяни, які постраждали від бойових дій, мають поранення, пошкоджене зруйноване житло чи загиблих членів родини;
  • громадяни, які мають статус внутрішніх переселенців;
  • люди з тяжкими хворобами;
  • вагітні жінки;
  • маломобільні люди.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб подати заявку на виплату одноразової цільової благодійної допомоги, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Проте факт заповнення форми не гарантування автоматичного права на кошти.

"Фахівці зателефонують і запросять на зустріч для оформлення допомоги тих, хто відповідає всім умовам проєкту та виконав всі умови заповнення анкети", — пояснили організатори.

Для остаточної реєстрації необхідно буде надати оригінали документів.

Якщо складно чи нема змоги заповнити анкету, потрібно звернутися на гарячу лінію в будні з 10:00 до 17:00 за номером: 0800 443 201.

Раніше ми повідомляли, що наступного року діятимуть програми підтримки внутрішніх переселенців. Зокрема, розмір допомоги на проживання залишать на попередньому рівні.   

Ще ми писали, що в одному з міст люди з інвалідністю першої та другої груп отримають додаткову грошову допомогу. Зокрема, її нададуть тим, хто потребує дороговартісного лікування чи операції. 

комунальні послуги виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
