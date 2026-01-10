В ПриватБанке объяснили, как получить деньги на скрининг здоровья без смартфона

Смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "ПриватБанк" рассказало, как гражданам присоединиться к новой правительственной программе "Скрининг здоровья 40+", предусматривающей предоставление средств на медицинские анализы, если нет смартфона. Как известно, ее участникам должны начислить выплаты на "Дія.Карту", которую в частности можно оформить через приложение "Приват24".

Такая информация содержится на официальном сайте банка.

Что нужно знать о новой услуге клиентам ПриватБанка

Выплаты по новой государственной программе "Скрининг здоровья 40+" начали предоставлять гражданам с 2026 года. Такой возможностью могут воспользоваться те, кому больше 40 лет. В рамках программы граждане получают на медицинские обследования сумму в 2 тыс. грн.

В частности, клиенты ПриватБанка могут оформить в приложении "Дія" через "Приват24". Граждане имеют возможность открыть цифровую "Дія.Карту".

После чего в "Дію" поступит соответствующее приглашение, которое необходимо будет активировать. Такой запрос станет доступен через 30 дней после даты рождения.

Использовать средства можно будет, учитывая следующие требования по дате рождения:

До 17 декабря 2026 года, в котором произошло зачисление (для тех, кто родился в январе-сентябре);

До 31 марта 2027 года (для родившихся в октябре-декабре).

Как получить деньги тем, у кого нет смартфона

В ПриватБанке отметили, что воспользоваться услугой "Скрининг здоровья, украинцы смогут, даже если нет смартфона. Сейчас такой сервис недоступен, однако, после 30 января 2026 года граждане без современных гаджетов смогут также получить соответствующие выплаты.

Для этого необходимо будет обратиться в отделение ПриватБанка. Там специалисты финучреждения должны помочь в оформлении пластиковой карты "Скрининг здоровья". После чего граждане смогут подать заявку на выплату в ЦПАУ.

В банке отметили, что деньги можно будет использовать только на медобследование здоровья в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующие коды деятельности (MCC 8011, 8062, 8099, 8071) и зарегистрированных в программе Министерства здравоохранения. При этом снятие наличных и переводы на другие карты будут невозможны.

