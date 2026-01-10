У ПриватБанку пояснили, як отримати гроші на скринінг здоров'я без смартфона

Смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" розповіла, як громадянам долучитися до нової урядової програми "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає надання коштів на медичні аналізи, якщо немає смартфона. Як відомо, її учасникам мають нарахувати виплати на "Дія.Картку", яку зокрема можна оформити через застосунок "Приват24".

Така інформація міститься на офіційному сайті банку.

Що треба знати про нову послугу клієнтам ПриватБанку

Виплати за новою державною програмою "Скринінг здоровʼя 40+" почали надавати громадянам з 2026 року. Такою можливістю можуть скористатися ті, кому більш ніж 40 років. В рамках програми громадяни отримують на медичні обстеження суму у 2 тис. грн.

Зокрема, клієнти ПриватБанку можуть оформити у застосунку "Дія" через "Приват24". Громадяни мають можливість відкрити цифрову "Дія.Картку".

Після чого у "Дію" надійде відповідне запрошення, яке необхідно буде активувати. Такий запит стане доступний через 30 днів після дати народження.

Використати кошти можна буде, з огляду на такі вимоги щодо дати народження:

До 17 грудня 2026 року, у якому відбулося зарахування (для тих, хто народився у січні-вересні);

До 31 березня 2027 року (для народжених у жовтні-грудні).

Як отримати гроші тим, у кого немає смартфона

У ПриватБанку зауважили, що скористатися послугою "Скринінг здоров’я, українці зможуть, навіть якщо немає смартфона. Зараз такий сервіс недоступний, однак, після 30 січня 2026 року громадяни без сучасних гаджетів зможуть також отримати відповідні виплати.

Для цього необхідно буде звернутися у відділення ПриватБанку. Там фахівці фінустанови мають допомогти в оформленні пластикової картки "Скринінг здоров’я". Після чого громадяни зможуть подати заявку на виплату в ЦНАП.

У банку зауважили, що гроші можна буде використати тільки на медобстеження здоров’я в закладах охорони здоров'я, що мають відповідні коди діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071) та зареєстровані в програмі Міністерства охорони здоров'я. При цьому зняття готівки та перекази на інші картки будуть неможливі.

