Выплаты для людей с инвалидностью — кто получит средства на аренду и коммуналку зимой

Украинцы могут получить финансовую помощь от общественной организации "Fight For Right" этой зимой. Поддержка предусмотрена для уязвимых категорий семей, которые из-за войны вынуждены искать жилье в аренду, в частности, людей с инвалидностью.

О том, кто может получить соответствующие выплаты, рассказывают Новиини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Что предусматривает программа помощи от ОО "Fight For Right"

Как отмечают в ОО "Fight For Right", в партнерстве с Fund for Local Development и Première Urgence Internationale принимают заявки от переселенцев на компенсацию за аренду жилья и/или коммунальные услуги.

Там объяснили, что только в течение последнего месяца из Донецкой области выехали около 7 тыс. человек. Для многих из них ключевой проблемой стало отсутствие денег на аренду и оплату жилищно-коммунальных счетов.

"Именно поэтому многие вынужденно живут во временных приютах, общежитиях, в которых часто нет надлежащих условий, доступности. Хуже всего, что и вернуться многим людям некуда — потому что их дом разрушен... Чтобы поддержать эвакуированных людей с инвалидностью и предоставить им возможность жить независимо открывают форму предварительного набора заявок на компенсацию за аренду жилья и/или коммунальные услуги", — говорится в сообщении.

Условия предоставления денежной помощи

Как отмечается, подать заявку могут граждане, которые сейчас проживают в Запорожской или Днепропетровской областях при наличии:

Официально подтвержденного статуса внутренне перемещенного лица; Официальных документов, подтверждающих повреждение/уничтожение жилья.

Помощь окажут только лицам с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.

Для этого необходимо заполнить специальную форму, однако это еще не гарантирует предоставления помощи. Речь идет о запросе на предварительный отбор.

После этого команда проекта позвонит отобранным заявителями для уточнения информации и дальнейшей проверки документов.

Организаторы добавили, что в рамках проекта могут предоставить финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья и коммунальных услуг, до шести месяцев.

