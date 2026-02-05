Виплати для людей з інвалідністю — хто отримає кошти на оренду та комуналку взимку

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть отримати фінансову допомогу від громадської організації "Fight For Right" цієї зими. Підтримка передбачена для вразливих категорій родин, які через війну змушені шукати житло в оренду, зокрема, людей з інвалідністю.

Про те, хто може отримати відповідні виплати, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Що передбачає програма допомоги від ГО "Fight For Right"

Як зазначають у ГО "Fight For Right", у партнерстві з Fund for Local Development та Première Urgence Internationale приймають заявки від переселенців на компенсацію за оренду житла та/або комунальні послуги.

Там пояснили, що лише протягом останнього місяця з Донеччини виїхали близько 7 тис. людей. Для багатьох з них ключовою проблемою стала відсутність грошей на оренду та сплату житлово-комунальних рахунків.

"Саме через це багато хто вимушено живе в тимчасових притулках, гуртожитках, у яких часто немає належних умов, доступності. Найгірше, що й повернутися багатьом людям нікуди — бо їхній дім зруйновано… Щоб підтримати евакуйованих людей з інвалідністю і надати їм можливість жити незалежно відкривають форму попереднього набору заявок на компенсацію за оренду житла та/або комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.

Умови надання грошової допомоги

Як зазначається, подати заявку можуть громадяни, які нині мешкають в Запорізькій або Дніпропетровській областях за наявності:

Офіційно підтвердженого статусу внутрішньо переміщеної особи; Офіційних документів, що підтверджують пошкодження/знищення житла.

Допомогу нададуть тільки особам з інвалідністю та з обмеженою мобільністю.

Для цього необхідно заповнити спеціальну форму, однак це ще не гарантує надання допомоги. Йдеться про запит на попередній відбір.

Після цього команда проєкту зателефонує відібраним заявниками для уточнення інформації та подальшої перевірки документів.

Організатори додали, що в рамках проєкту можуть надати фінансову допомогу на покриття витрат, пов'язаних з проживанням, зокрема на оплату оренди житла та комунальних послуг, до шести місяців.

