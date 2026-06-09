Нова фінансова допомога для українців: кому дадуть 12 300 грн і як оформити виплату

Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Благодійники відкрили збір заявок на нову грошову виплату. Українцям роздають до 12 300 гривень на одну особу від Благодійного фонду "Право на захист". Програма фінансується Гуманітарним фондом для України (UHF) та орієнтована на жителів п'яти регіонів України.

Хто саме може розраховувати на виплату, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію фонду.

Гроші можуть отримати мешканці п'яти областей: Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської.

Щоб подати документи, домогосподарство має відповідати таким вимогам:

мати статус ВПО або бути місцевими жителями;

мешкати не далі ніж за 50 км від лінії фронту або кордону;

мати середньомісячний дохід менше 8 422 грн на одну особу.

Під час відбору додатково враховують:

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наявність інвалідності або тяжких захворювань;

вік членів родини;

склад домогосподарства;

статус зайнятості;

умови проживання та рівень вразливості сім'ї.

Важливо: відповідність усім базовим пунктам ще не гарантує призначення виплат. Організатори ретельно перевірятимуть анкети, віддаючи пріоритет родинам із високим рівнем вразливості (наявність інвалідності, тяжких хвороб, самотні батьки чи похилий вік).

Скільки та як платять?

Загальний розмір фінансової підтримки розраховується індивідуально. Сума залежить від категорії, до якої належить заявник:

Тим, хто залишається у районах підвищеного ризику, нараховують по 1 800 грн на місяць. Загалом за пів року вийде 10 800 грн;

Якщо сім'я була змушена евакуюватися, їй призначають по 4 100 грн на особу. Сумарно це 12 300 грн за три місяці.

Допомогу не розбиватимуть по місяцях. Вся сума надійде на вказаний банківський рахунок одним траншем.

Як подати заявку

Процес оформлення відбувається поетапно. Спочатку заявники проходять попередню перевірку на відповідність критеріям, після чого отримують запрошення на верифікацію та подачу оригіналів документів.

Зверніть увагу:

Потрібна особиста з'ява абсолютно всіх членів сім'ї, які претендують на допомогу.

Якщо в домогосподарстві є маломобільні люди, які не можуть прийти самі, фонд організовує виїзд мобільної бригади до них додому.

Благодійники обов’язково перевірять, чи не отримували ви аналогічну допомогу в межах інших гуманітарних програм.

Інформація про точні дати, адреси та графіки роботи пунктів збору даних публікується у спеціальному чат-боті.

Зазвичай кошти зараховуються на рахунок протягом 4–6 тижнів після верифікації.

За додатковими консультаціями можна звернутися безпосередньо на гарячу лінію організації за номером 0 800 750 104 у будні дні з 09:00 до 18:00.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Верховній Раді обговорюють можливість підвищення зарплат військовослужбовцям. Йдеться про збільшення виплат із нинішніх близько 20 тисяч гривень до понад 30 тисяч гривень на місяць. Водночас все залежатиме від можливостей державного бюджету, адже наразі існує дефіцит коштів на фінансування грошового забезпечення захисників.

Також Новини.LIVE повідомляли про одноразову виплату для родин цивільних громадян, які загинули внаслідок російських обстрілів. Гроші виплачують мешканцям Дніпропетровщини у розмірі 300 тисяч гривень. Право на виплату мають чоловік або дружина, діти, батьки, а також неповнорідні брати й сестри загиблих.