Госпомощь для ФЛП — как предпринимателям оформить деньги на энергооборудование в Дії

Деньги на генераторы и зарядные станции — как получить через Дію
Со 2 февраля 2026 года для украинских предпринимателей стал доступен правительственный пакет энергетической поддержки. Бизнес может оформить выплаты и купить генераторы, а еще воспользоваться "нулевыми" кредитами на энергооборудование. Подать заявку на получение госпомощи можно онлайн.
Об этом говорится на сайте Дія.
Как оформить
Для этого нужно:
- Авторизоваться на портале Дия.
- Заполнить заявку разделе "Предпринимательство".
- Выбрать Дия.Карточку.
- Подписать.
Финансовая помощь будет начислена на Дія.Карту.
Кто получит деньги
Физическим лицам-предпринимателям с наемными работниками могут предоставить единовременную выплату, размер которой колеблется от 7 500 до 15 000 гривен. Окончательная сумма, которая должна помочь бизнесу усилить энергоустойчивость в условиях войны, будет зависеть от количества наемных работников. В целом на поддержку от государства могут рассчитывать:
- ФОПы 2-й или 3-й группы;
- зарегистрированные до 1 декабря 2025 года;
- с наемными работниками;
- без долгов по ЕСВ;
- ведут деятельность в социально важных сферах;
- с викдритой Дія.Картой.
Как можно потратить деньги
Предприниматели смогут купить генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, топливо для генераторов или оплатить монтаж или подключение оборудования.
