Главная Финансы Деньги на генераторы и зарядные станции — как получить через Дію

Деньги на генераторы и зарядные станции — как получить через Дію

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:30
Госпомощь для ФЛП — как предпринимателям оформить деньги на энергооборудование в Дії
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Со 2 февраля 2026 года для украинских предпринимателей стал доступен правительственный пакет энергетической поддержки. Бизнес может оформить выплаты и купить генераторы, а еще воспользоваться "нулевыми" кредитами на энергооборудование. Подать заявку на получение госпомощи можно онлайн.

Об этом говорится на сайте Дія.

Читайте также:

Как оформить

Для этого нужно:

  1. Авторизоваться на портале Дия.
  2. Заполнить заявку разделе "Предпринимательство".
  3. Выбрать Дия.Карточку.
  4. Подписать.

Финансовая помощь будет начислена на Дія.Карту.

Кто получит деньги

Физическим лицам-предпринимателям с наемными работниками могут предоставить единовременную выплату, размер которой колеблется от 7 500 до 15 000 гривен. Окончательная сумма, которая должна помочь бизнесу усилить энергоустойчивость в условиях войны, будет зависеть от количества наемных работников. В целом на поддержку от государства могут рассчитывать:

  • ФОПы 2-й или 3-й группы;
  • зарегистрированные до 1 декабря 2025 года;
  • с наемными работниками;
  • без долгов по ЕСВ;
  • ведут деятельность в социально важных сферах;
  • с викдритой Дія.Картой.

Как можно потратить деньги

Предприниматели смогут купить генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, топливо для генераторов или оплатить монтаж или подключение оборудования.

Ранее мы рассказывали, что в некоторых ресторанах предлагают клиентам оплачивать работу генераторов. Известно, законно ли такое требование. Узнавайте также, как предпринимателям получить компенсацию от государства до 10 млн гривен. Господдержка будет осуществляться в двух форматах.

Дия ФЛП выплаты бизнес денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
