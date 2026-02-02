Госпомощь для ФЛП — как предпринимателям оформить деньги на энергооборудование в Дії

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Со 2 февраля 2026 года для украинских предпринимателей стал доступен правительственный пакет энергетической поддержки. Бизнес может оформить выплаты и купить генераторы, а еще воспользоваться "нулевыми" кредитами на энергооборудование. Подать заявку на получение госпомощи можно онлайн.

Об этом говорится на сайте Дія.

Как оформить

Для этого нужно:

Авторизоваться на портале Дия. Заполнить заявку разделе "Предпринимательство". Выбрать Дия.Карточку. Подписать.

Финансовая помощь будет начислена на Дія.Карту.

Кто получит деньги

Физическим лицам-предпринимателям с наемными работниками могут предоставить единовременную выплату, размер которой колеблется от 7 500 до 15 000 гривен. Окончательная сумма, которая должна помочь бизнесу усилить энергоустойчивость в условиях войны, будет зависеть от количества наемных работников. В целом на поддержку от государства могут рассчитывать:

ФОПы 2-й или 3-й группы;

зарегистрированные до 1 декабря 2025 года;

с наемными работниками;

без долгов по ЕСВ;

ведут деятельность в социально важных сферах;

с викдритой Дія.Картой.

Как можно потратить деньги

Предприниматели смогут купить генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, топливо для генераторов или оплатить монтаж или подключение оборудования.

