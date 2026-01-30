Страхование бизнеса от военных рисков — за что и сколько теперь будет платить государство

Человек подписывает документы. Фото: Новини.LIVE

Кабмин Украины совершенствует механизм страхования бизнеса от военных рисков. Изменения коснутся имущества, которое получило повреждение или было уничтожено в период с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Страхование военных рисков 2026 года

Глава правительства объяснила, какими будут основные реформы и что именно изменится для бизнеса в страховании имущества от рисков в военное время:

Расширение покрытия — компенсацию теперь будут выдавать не только за недвижимость, но и за производственное производственное оборудование — станки, аппараты, инструменты, технику. Упрощение процессов — бизнес может не оценивать имущество для подачи заявки, зато предпринимателям разрешили вписывать вероятную сумму убытков. Оценивать убытки нужно будет только в случае разрушений. Четкое определение военных рисков — компенсация предоставляется не только в случае прямых попаданий ракет или артиллерии, но и в случаях ущерба от ударных волн, падения БПЛА, КАБов, обломков и другого опосредованного воздействия оружия. Справедливые лимиты — до 10 миллионов гривен за имущество или до 1 миллиона гривен — компенсация страховой премии. Теперь их будут применять отдельно к каждому юридическому лицу.

"Эти изменения — результат системной работы с регионами и бизнесом, которые уже делятся практическим опытом его применения", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Государство будет оказывать поддержку в двух форматах: бизнес в прифронтовых регионах будет получать компенсацию напрямую, зато предприятиям из других регионов страховую премию будут компенсировать частично.

Что еще стоит знать

Напомним, государство предоставит предприятиям единовременную денежную помощь и "нулевые" кредиты на энергооборудование. Так, от 7 500 до 15 000 гривен сможет получить малый и средний бизнес на энергонезависимость.

А "нулевые" кредиты смогут оформлять предприятия, которые соответствуют критериям программы "5 - 7 - 9" для закупки генераторов или аккумуляторных батарей.

