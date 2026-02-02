Держдопомога для ФОП — як підприємцям оформити гроші на енергообладнання в Дії

Гроші на генератори і зарядні станції — як отримати через Дію
З 2 лютого 2026 року для українських підприємців став доступний урядовий пакет енергетичної підтримки. Бізнес може оформити виплати та купити генератори, а ще скористатися "нульовими" кредитами на енергообладнання. Подати заявку на отримання держдопомоги можна онлайн.
Про це йдеться на сайті Дія.
Як оформити
Для цього потрібно:
- Авторизуватися на порталі Дія.
- Заповнити заяву у розділі "Підприємництво".
- Обрати Дія.Картку.
- Підписати.
Фінансова допомога буде нарахована на Дія.Картку.
Хто отримає гроші
Фізичним особам-підприємцям з найманими працівниками можуть надати одноразову виплату, розмір якої коливається від 7 500 до 15 000 гривень. Остаточна сума, яка має допомогти бізнесу посилити енергостійкість в умовах війни, залежатиме від кількості найманих працівників.
Загалом на підтримку від держави можуть розраховувати:
- ФОПи 2-ї або 3-ї групи;
- зареєстровані до 1 грудня 2025 року;
- з найманими працівниками;
- без боргів по ЄСВ;
- ведуть діяльність у соціально важливих сферах;
- з вікдритою Дія.Карткою.
Як можна витратити гроші
Підприємці зможуть купити генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне для генераторів або оплатити монтаж чи підключення обладнання.
Раніше ми розповідали, що в деяких ресторанах пропонують клієнтам оплачувати роботу генераторів. Відомо, чи законна така вимога. Дізнавайтесь також, як підприємцям отримати компенсацію від держави до 10 млн гривень. Держпідтримка здійснюватиметься у двох форматах.
