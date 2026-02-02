Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші на генератори і зарядні станції — як отримати через Дію

Гроші на генератори і зарядні станції — як отримати через Дію

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:30
Держдопомога для ФОП — як підприємцям оформити гроші на енергообладнання в Дії
Гроші. Фото: Новини.LIVE

З 2 лютого 2026 року для українських підприємців став доступний урядовий пакет енергетичної підтримки. Бізнес може оформити виплати та купити генератори, а ще скористатися "нульовими" кредитами на енергообладнання. Подати заявку на отримання держдопомоги можна онлайн. 

Про це йдеться на сайті Дія.

Реклама
Читайте також:

Як оформити 

Для цього потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі Дія.
  2. Заповнити заяву у розділі "Підприємництво".
  3. Обрати Дія.Картку.
  4. Підписати.

Фінансова допомога буде нарахована на Дія.Картку.

Хто отримає гроші

Фізичним особам-підприємцям з найманими працівниками можуть надати одноразову виплату, розмір якої коливається від 7 500 до 15 000 гривень. Остаточна сума, яка має допомогти бізнесу посилити енергостійкість в умовах війни, залежатиме від кількості найманих працівників.

Загалом на підтримку від держави можуть розраховувати:

  • ФОПи 2-ї або 3-ї групи;
  • зареєстровані до 1 грудня 2025 року;
  • з найманими працівниками;
  • без боргів по ЄСВ;
  • ведуть діяльність у соціально важливих сферах;
  • з вікдритою Дія.Карткою.

Як можна витратити гроші

Підприємці зможуть купити генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне для генераторів або оплатити монтаж чи підключення обладнання.

Раніше ми розповідали, що в деяких ресторанах пропонують клієнтам оплачувати роботу генераторів. Відомо, чи законна така вимога. Дізнавайтесь також, як підприємцям отримати компенсацію від держави до 10 млн гривень. Держпідтримка здійснюватиметься у двох форматах. 

Дія ФОП виплати бізнес грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації