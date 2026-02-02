Держдопомога для ФОП — як підприємцям оформити гроші на енергообладнання в Дії

Гроші. Фото: Новини.LIVE

З 2 лютого 2026 року для українських підприємців став доступний урядовий пакет енергетичної підтримки. Бізнес може оформити виплати та купити генератори, а ще скористатися "нульовими" кредитами на енергообладнання. Подати заявку на отримання держдопомоги можна онлайн.

Про це йдеться на сайті Дія.

Як оформити

Для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія. Заповнити заяву у розділі "Підприємництво". Обрати Дія.Картку. Підписати.

Фінансова допомога буде нарахована на Дія.Картку.

Хто отримає гроші

Фізичним особам-підприємцям з найманими працівниками можуть надати одноразову виплату, розмір якої коливається від 7 500 до 15 000 гривень. Остаточна сума, яка має допомогти бізнесу посилити енергостійкість в умовах війни, залежатиме від кількості найманих працівників.

Загалом на підтримку від держави можуть розраховувати:

ФОПи 2-ї або 3-ї групи;

зареєстровані до 1 грудня 2025 року;

з найманими працівниками;

без боргів по ЄСВ;

ведуть діяльність у соціально важливих сферах;

з вікдритою Дія.Карткою.

Як можна витратити гроші

Підприємці зможуть купити генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне для генераторів або оплатити монтаж чи підключення обладнання.

Раніше ми розповідали, що в деяких ресторанах пропонують клієнтам оплачувати роботу генераторів. Відомо, чи законна така вимога. Дізнавайтесь також, як підприємцям отримати компенсацію від держави до 10 млн гривень. Держпідтримка здійснюватиметься у двох форматах.