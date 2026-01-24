Финансовая поддержка для ФЛП — что получит бизнес во время энергетического кризиса в Украине

Люди возле генератора. Фото: УНИАН

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что предприниматели, которым приходится работать в чрезвычайных условиях в энергетике, получат от государства дополнительную денежную поддержку. Это будет способствовать сохранению рабочих мест на предприятиях во время кризиса в энергетической сфере

Об этом говорится на Правительственном портале.

Реклама

Читайте также:

Выплаты бизнесу до 15 000 гривен

По словам главы правительства, Кабмин принял пакет поддержки, который состоит из:

единовременной финансовой помощи, которую будет получать малый и средний бизнес на энергонезависимость;

кредиты под 0% для бизнеса.

Юлия Свириденко отметила, что ФЛП 2 — 3 групп, которые работают в социально важных сферах (заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости), смогут рассчитывать на разовую выплату, размер которой колеблется от 7 500 до 15 000 гривен.

"Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия не менее одного работника", — говорится в сообщении.

Подавать заявки на выплаты можно будет через Дію. Госпомощь предоставляется для покупки или ремонта энергооборудования, топлива для генераторов и оплаты услуг электроэнергии.

Кредиты 0% на энергооборудование

Что касается беспроцентного кредита на энергооборудование, то его будут предоставлять предприятиям по программе 5 — 7 — 9%. С нулевой ставкой можно покупать генераторы и аккумуляторные батареи.

"Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства. Кредиты предоставляют почти 50 банков — партнеров программы 5 — 7 — 9% сроком до 3 лет", — рассказала Свириденко.

Максимальная сумма кредита - до 10 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцам стоит держать до 15 000 гривен наличными на случай длительного отключения света. Это стратегический запас, который позволит покрыть базовые потребности, если возникнет сбой в работе банковской инфраструктуры. Также писали, что некоторые украинцы начнут получать большие зарплаты за январь-март. Речь идет о суммах в 20 000 гривен.