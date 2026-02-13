Відео
Гроші на електрику від Карітас — де дають майже 20 тис. грн

Гроші на електрику від Карітас — де дають майже 20 тис. грн

Дата публікації: 13 лютого 2026 08:50
Виплати від Карітас — де і кому доступна програма допомоги у 20 тис. грн
Гроші та комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

17 лютого 2026 року благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" прийматиме заявки на грошову допомогу у майже 20 тис. грн  в одній з громад. Кошти отримають родини, які належать до однієї з категорій вразливості, на оплату електроенергії.

Про це розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Де доступна програма допомоги у 20 тис. грн

Благодійний фонд запускає програму фінансової допомоги для жителів міста Зеленодольськ Криворізького району.

Отримати підтримку можуть представники вразливих категорій населення, які ще не користувалися такою допомогою. Розмір виплати становитиме майже 20 тис. грн на домогосподарство для покриття витрат у зимовий період. Їх надаватимуть лише один раз.

Звернутися за допомогою можуть родини, які належать до однієї з таких категорій вразливості:
- люди віком від 60 років;
- особи з інвалідністю;
- родини з дітьми до 3 років;
- вагітні жінки та самотні матері;
- багатодітні сім’ї (троє і більше дітей);
- люди з тяжкими хворобами, зокрема онкологічними.

Як зареєструватися на виплати та список документів

Благодійний фонд знову відкриє реєстрацію для жителів міста Зеленодольськ у вівторок, 17 лютого 2026 року (час реєстрації: 11.00-14.00). Місце проведення реєстрації для отримання грошової допомоги: дитячий садок "Попелюшка".

Потрібно буде подати:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • витяг з реєстру тергромади (якщо паспорт id-картка);
  • документ, що підтверджуватиме категорію вразливості;
  • довідку IBAN.

Гроші можна буде витратити на оплату електричної енергії та надати квитанці БФ "Карітас Кривий Ріг".  

Інша допомога від Карітас

Існує ще одна програма допомоги від Карітас — "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)".

Її реалізує "Карітас Харків" спільно з "Карітас Україна" та "Карітас Італія" за підтримки Італійської агенції з питань співробітництва у сфері розвитку (AICS).

Мета проєкту — забезпечити доступ вразливих мешканців Харківської області до базових медичних, психосоціальних та соціальних послуг у громадах, що постраждали від війни.

Раніше писали, що NRC в Україні відкриє реєстрацію у програмі з надання фіндопомоги. Кошти отримають громадяни, які підпадатимуть під критерії вразливості. 

Також повідомлялося, що UNHCR також надасть гроші для жителів одного з міст на у Сумській області. Гроші нададуть тільки кільком групам населення, зокрема пенсіонерам. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
