Виплати на купівлю дров — які умови та де реалізують проєкт допомоги

Людина тримає дрова. Фото: Freepik

Деякі українські родини наприкінці року можуть отримати допомогу на зимовий період від благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез". Йдеться про надання твердого палива або коштів на його придбання.

Про те, хто і яким чином зможе отримати допомогу, розповіли у пресслужбі фонду.

Що треба знати про право на допомогу на зиму

За інформацією БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", фонд отримує велику кількість запитань щодо реалізації проєкту та порядку отримання допомоги. Там зауважили, що можливість отримати зимову допомогу передбачена не для всіх.

Реалізація проєкту допомоги відбувається на основі постанови уряду №985 "Деякі питання надання допомоги населенню на придбання твердого пічного побутового палива протягом опалювального сезону" за чітко визначеними критеріями.

У грудні організація втілює відповідний проєкт тільки у Сумській області: Путивльській та Чернеччинській громадах.

Хто саме зможе отримати допомогу

За даними благодійного фонду, виплата допомоги та надання твердого палива відбувається на основі поданих обласною адміністрацією та органами місцевого самоврядування громад списками, відповідно до вимог та потреб жителів.

"Відповідно до постанови списки бенефіціарів ми отримали від обласної адміністрації та органів місцевого самоврядування та які сформовані зі звернень населення цих громад на отримання такої допомоги. Самостійно ми не відкриваємо додаткову реєстрацію по всій області", — йдеться у поясненні.

Отримати допомогу зможуть виключно вразливі домогосподарства, де є:

громадяни віком від 60 років;

люди з інвалідністю;

самотні матері чи батьки;

багатодітні родини;

малозабезпечені сім'ї;

жителі прифронтових/постраждалих громад.

В організації наголосили, що не зможуть надати підтримку тим

домогосподарствам, які раніше отримували тверде паливо чи гроші від інших міжнародних/благодійних організацій.

Також додали, що прагнуть допомогти якомога більше, однак обмежені нормами законодавства, фінансовими ресурсами та вимогами проєкту.

