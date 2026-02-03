Выплаты на детей-ВПЛ — в ПФУ объяснили, почему не пришли в январе и как возобновить

Пожилая женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В январе 2026 года некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) не получили выплат на детей. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили причины и дали инструкцию по возобновлению начисления средств.



Об этом говорится на странице одного из управлений ПФУ в соцсети Facebook.

Проблема с получением выплат на детей-ВПЛ

Как отмечается в одном из комментариев, женщина, которая является переселенкой из Донецкой области, в новом году не получила выплаты на детей в связи с потерей кормильца. Она допустила, что это могло произойти из-за необходимости верификации, которую не проходила.

"Подскажите, пожалуйста, если ребенок ВПЛ из Донецкой области, получал выплаты по потере кормильца, оформляли в Одессе, нам надо идти в Пенсионный фонд? Почему нет выплат за январь, надо проходить верификации?", — говорится в сообщении.

Как возобновить помощь для переселенцев

Представитель Пенсионного фонда отметил, что причиной прекращения предоставления помощи стало отсутствие выполнения требования идентификации и сообщения о неполучении выплат от России, что необходимо было сделать до конца прошлого года.

Выплаты можно возобновить, если выполнить соответствующую просьбу ПФУ.

"Для возобновления выплат Вам необходимо пройти идентификацию и сообщить о неполучении выплат от рф. Выплаты возобновятся автоматически при прохождении идентификации и сообщении о неполучении выплат от рф (при необходимости)", — говорится в сообщении.

Граждане могут зарегистрироваться на прохождение идентификации несколькими способами:

Онлайн — через портал ПФУ, после авторизации в личном кабинете с помощью электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID); По видеоконференцсвязи, подав заявление для прохождения идентификации в режиме видео через портал Пенсионного фонда, заполнив электронную форму, или через Контакт-центр ПФУ, позвонив по следующим номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71; Через сервис портала ПФУ в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеосвязи".

В ПФУ напомнили, что гражданам с временно оккупированных территорий или которые выехали с таких территорий, выплата пенсий и страховых выплат с 2026 года может осуществляться исключительно при условии неполучения выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

