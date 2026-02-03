Видео
Главная Финансы Деньги на детей-ВПЛ — почему не пришли в январе и как получить

Деньги на детей-ВПЛ — почему не пришли в январе и как получить

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:11
Выплаты на детей-ВПЛ — в ПФУ объяснили, почему не пришли в январе и как возобновить
Пожилая женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В январе 2026 года некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) не получили выплат на детей. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили причины и дали инструкцию по возобновлению начисления средств.

Об этом говорится на странице одного из управлений ПФУ в соцсети Facebook.

Проблема с получением выплат на детей-ВПЛ

Как отмечается в одном из комментариев, женщина, которая является переселенкой из Донецкой области, в новом году не получила выплаты на детей в связи с потерей кормильца. Она допустила, что это могло произойти из-за необходимости верификации, которую не проходила.

Читайте также:

"Подскажите, пожалуйста, если ребенок ВПЛ из Донецкой области, получал выплаты по потере кормильца, оформляли в Одессе, нам надо идти в Пенсионный фонд? Почему нет выплат за январь, надо проходить верификации?", — говорится в сообщении.

Как возобновить помощь для переселенцев

Представитель Пенсионного фонда отметил, что причиной прекращения предоставления помощи стало отсутствие выполнения требования идентификации и сообщения о неполучении выплат от России, что необходимо было сделать до конца прошлого года.

Выплаты можно возобновить, если выполнить соответствующую просьбу ПФУ.

"Для возобновления выплат Вам необходимо пройти идентификацию и сообщить о неполучении выплат от рф. Выплаты возобновятся автоматически при прохождении идентификации и сообщении о неполучении выплат от рф (при необходимости)", — говорится в сообщении.

Граждане могут зарегистрироваться на прохождение идентификации несколькими способами:

  1. Онлайн — через портал ПФУ, после авторизации в личном кабинете с помощью электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID);
  2. По видеоконференцсвязи, подав заявление для прохождения идентификации в режиме видео через портал Пенсионного фонда, заполнив электронную форму, или через Контакт-центр ПФУ, позвонив по следующим номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71;
  3. Через сервис портала ПФУ в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеосвязи".

В ПФУ напомнили, что гражданам с временно оккупированных территорий или которые выехали с таких территорий, выплата пенсий и страховых выплат с 2026 года может осуществляться исключительно при условии неполучения выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

Ранее мы писали, что для внутренних переселенцев изменили условия предоставления помощи на проживание. Украинцам объяснили, кому необходимо было повторно переназначать помощь.

Еще сообщалось, что с февраля ВПЛ предусмотрены новые выплаты на детей. Речь идет о помощи в размере 3 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
