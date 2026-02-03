Виплати на дітей-ВПО — у ПФУ пояснили, чому не надійшли у січні та як поновити

Літня жінка з дитиною. Фото: УНІАН

У січні 2026 року деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) не отримали виплат на дітей. У Пенсійному фонду України (ПФУ) пояснили причини та дали інструкцію з поновлення нарахування коштів.



Про це йдеться на сторінці одного з управлінь ПФУ у соцмережі Facebook.

Проблема з отриманням виплат на дітей-ВПО

Як зазначається в одному з коментарів, жінка, яка є переселенкою з Донецької області, у новому році не отримала виплати на дітей у зв'язку з втратою годувальника. Вона допустила, що це могло статися через необхідність верифікації, яку не проходила.

"Підкажіть, будь ласка, якщо дитина ВПО з Донецької області, отримувала виплати по втраті годувальника, оформляли в Одесі, нам треба йти в Пенсійний фонд? Чому немає виплат за січень, треба проходити верифікації?", — йдеться у повідомленні.

Як поновити допомогу для переселенців

Представник Пенсійного фонду зазначив, що причиною припинення надання допомоги стала відсутність виконання вимоги ідентифікації та повідомлення про неотримання виплат від Росії, що необхідно було зробити до кінця минулого року.

Виплати можна поновити, якщо виконати відповідне прохання ПФУ.

"Для поновлення виплат Вам необхідно пройти ідентифікацію та повідомити про неотримання виплат від рф. Виплати поновляться автоматично при проходженні ідентифікації та повідомлені про неотримання виплат від рф (за необхідності)", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть зареєструватися на проходження ідентифікації кількома способами:

Онлайн — через портал ПФУ, після авторизації в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID); По відеоконференцзв’язку, подавши заяву для проходження ідентифікації у режимі відео через портал Пенсійного фонду, заповнивши електронну форму, або через Контакт-центр ПФУ, зателефонувавши за такими номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Через сервіс порталу ПФУ в розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеозв'язку".

У ПФУ нагадали, що громадянам з тимчасово окупованих територій або які виїхали з таких територій, виплата пенсій та страхових виплат з 2026 року може здійснюватися виключно за умови неодержання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

