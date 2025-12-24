Видео
Главная Финансы Украинцам выплатят новую компенсацию — кто и за что получит

Украинцам выплатят новую компенсацию — кто и за что получит

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 23:54
Правительство компенсирует коммуналку учреждениям за бесплатное размещение ВПЛ — детали
Деньги, ручка и квитанция. Фото: Новини.LIVE

Государство компенсирует учреждениям денежные расходы, связанные с бесплатным размещением внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, деньгами из госбюджета будут покрываться расходы на оплату коммунальных услуг, сжиженного газа и печного топлива.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Компенсация за размещение ВПЛ

Компенсацию будут выплачивать, даже если человеку еще не предоставили статус ВПЛ из-за восстановления документов. Это может длиться до двух месяцев. Какую сумму компенсирует государство — будет зависеть от того, как долго переселенцы находятся в местах временного проживания. Кроме того:

  • подтвердить расходы стало проще — учреждения могут предоставлять только чеки и квитанции, подавать дополнительные запросы в профильные органы не нужно;
  • норму социальной жилой площади, которая учитывается для компенсации отопления, выросла — к базовым 13,65 кв. м на одного человека дополнительно будет учитываться еще 7,35 кв. м площади общего пользования.

"Важно, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины - получали для этого необходимые инструменты", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Что еще стоит знать

Напомним, для ВПЛ в Украине запустили программу, по которой им предоставляют "жилищные" ваучеры номиналом 2 млн грн. За эти деньги можно:

  • купить жилье;
  • сделать инвестицию в строительство;
  • оплатить первый взнос по ипотечному кредиту;
  • погасить ипотеку.

Ваучеры будут предоставлять ВПЛ, которые встали на учет, выехали с ВОТ или территорий, которые Россия захватила еще в 2014 году, а также участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявление на получение ваучера можно будет в электронной форме: через Дію, ЦПАУ или нотариуса. Регистрация в Дії откроется в конце марта 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что ипотека — ключевой способ ВПЛ приобрести жилье. Однако эта процедура довольно сложная. Также мы писали, почему у переселенцев возникают проблемы с арендой жилья. Одна из основных причин — предвзятое отношение владельцев.

коммунальные услуги выплаты деньги компенсация ВПЛ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
