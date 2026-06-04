Фінансова подушка у 2026 році: скільки грошей потрібно мати про запас в Україні

Люди на вулиці, скарбничка у руках, гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Під час війни українці щодня ризикують втратити фінансову стабільність. Звільнення, хвороба або вимушений переїзд завжди потребують додаткових грошей. Саме тому фінансисти радять створювати так звану фінансову подушку безпеки — запас коштів, який допоможе пережити скрутні часи, не влізаючи в борги та кредити.

Яку суму варто щомісяця відкладати з зарплати у 2026 році, проаналізували Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби статистики.

Якою має бути фінансова подушка

Фінансові консультанти радять мати запас коштів, який дорівнює 3-6 місяцям ваших витрат. Тобто накопичень має бути стільки, щоб ви могли закривати усі свої базові потреби у цей період.

Для людей із нестабільним доходом або власників бізнесу такий запас може становити від дев'яти до дванадцяти місяців витрат.

Краще орієнтуватися не на розмір зарплати, а саме на найнеобхідніші витрати: продукти, комуналку, ліки, транспорт тощо.

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На що українці витрачають найбільше грошей

За даними дослідження Deloitte щодо споживчих настроїв українців у 2025 році, понад 80% щомісячних витрат займають речі першої необхідності.

Найбільше коштів іде на:

продукти харчування — 40%;

комунальні послуги, оренду житла та інші обов'язкові платежі — 31%;

медичні витрати — 9%;

транспорт — 4%.

Водночас на одяг і взуття громадяни витрачали близько 5% доходів, а на відпочинок і дозвілля — лише 1%.

Скільки потрібно відкладати щомісяця

Після обов’язкових витрат в гаманці залишається не так вже і багато грошей. Згідно з порадами експертів, оптимально відкладати від 10% до 20% доходу щомісяця.

Якщо відштовхуватися від середньої зарплати в Україні, яка зараз становить близько 30,5 тис. грн, то суми виглядатимуть так:

10% доходу — це 3 050 грн на місяць;

15% доходу — 4 575 грн;

20% доходу — 6 100 грн.

Найбільш реалістичний сценарій - відкладати 15% заробітку. При чому робити це треба одразу після отримання зарплати, а не наприкінці місяця. Так за рік можна накопичити майже 55 тис. грн.

Скільки потрібно відкладати тим, хто отримує мінімалку

Рахуємо. Мінімальна заробітна плата у червні становить 8 647 гривень. Після обов’язкових відрахувань українці отримують "на руки" близько 6 658 грн. Якщо заощаджувати 10–20% доходу, потрібно щомісяця відкладати від 665 до 1 330 гривень.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть отримувати додаткові надбавки та доплати. Зокрема, окремі категорії непрацюючих військових пенсіонерів мають право на доплату за утримання непрацездатних членів родини. У 2026 році розмір такої надбавки становить майже 1,3 тис. грн на кожного утриманця.