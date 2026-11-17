Карточка в руке. Фото: Новини.LIVE

Банковская карта может подвести в самый нужный момент. Деньги на счете есть, но перевести их или снять наличные вдруг не получается. Иногда это происходит из-за, казалось бы, обычной операции. Банки внимательно следят за движением средств и могут заблокировать подозрительный платеж.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юридической компании YANKIV.

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Из-за каких переводов могут заблокировать карту

Ежедневно украинцы оплачивают покупки, переводят деньги близким, получают зарплату и рассчитываются за услуги. Обычно все это происходит автоматически, без дополнительных проверок. Но если банк заметит что-то необычное, операцию могут приостановить в рамках финансового мониторинга.

Банк сравнивает платежи с тем, как человек обычно пользуется своим счетом. То, что для одного клиента является привычной суммой, у другого может вызвать дополнительную проверку. Юристы называют семь ситуаций, которые способны привлечь внимание банка.

На карту внезапно начали поступать крупные суммы

Например, раньше человек получал около 50 000 гривен в месяц, а теперь поступления выросли до 200 000 гривен. Для банка это может выглядеть необычно. Поэтому он имеет право поинтересоваться, откуда взялись деньги, и попросить подтверждающие документы.

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Частые переводы разным людям

Если с карты постоянно отправляют деньги многим получателям, банк, вероятно, захочет выяснить причину. Особенно когда непонятно, за что именно человек платит. Это может быть возврат долга, помощь родственникам или оплата услуги. Но в случае проверки банк может попросить объяснить такие переводы.

Крупные поступления на новый счет

Только что открытые счета банки могут проверять более внимательно. По словам юристов, особое внимание часто уделяют первым шести месяцам пользования счетом. Поэтому значительное поступление сразу после открытия карты может вызвать дополнительные вопросы.

Деньги поступают от подозрительных отправителей

Банк обращает внимание не только на владельца карты, но и на людей, которые переводят ему средства. Если счет отправителя уже вызвал подозрения или был заблокирован, операции с ним тоже могут проверяться более тщательно.

Превышение пороговых сумм

Операции на сумму от 400 000 гривен могут подпадать под обязательный финансовый мониторинг. Они не блокируются автоматически, но не остаются без внимания банка. Также может возникнуть подозрение, если крупную сумму намеренно разделили на несколько более мелких платежей.

Непонятное назначение платежа

Регулярные поступления с пометками "перевод" или "оплата услуг" без пояснений иногда вызывают вопросы. Особенно если деньги постоянно поступают от разных людей и такие операции напоминают оплату товаров или услуг. В таком случае банк может попросить объяснить, за что именно поступили средства.

Операции с криптовалютой

Переводы, связанные с криптовалютой, также могут привлечь дополнительное внимание. Даже если человек проводит законную операцию, банк может проверить активность по счету.

Что делать, если банк заблокировал счет

Юристы советуют связаться с банком и узнать, какие документы необходимо предоставить. В зависимости от ситуации это могут быть:

справки о доходах;

договоры;

банковские выписки;

декларации;

другие документы, подтверждающие происхождение денег.

Также юристы советуют сохранять переписку с банком. Если учреждение игнорирует обращения, подавайте жалобу в Национальный банк Украины.

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