Людина з карткою і гаманцем біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Під час поповнення банківської картки можна зіткнутися з неприємною ситуацією. Буває, що банкомат забрав гроші, але кошти на рахунок так і не зайшли. Причиною може бути технічний збій, через який операція залишилася незавершеною. У такому випадку клієнт має право звернутися до банку та вимагати перевірки. Повернути кошти можна навіть за відсутності чека.

Що потрібно зробити та скільки часу це займе, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

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Що робити, якщо банкомат з'їв гроші

Якщо після внесення готівки банкомат видав помилку, а гроші на картку не надійшли, спочатку перевірте баланс у банківському застосунку. Можливо, інформація про поповнення ще оновилася. Якщо зарахування немає, потрібно зафіксувати всі подробиці операції.

Для цього:

Збережіть чек, якщо банкомат його видав. Сфотографуйте повідомлення про помилку на екрані. Запишіть адресу та номер банкомата. Зафіксуйте точну суму, дату й час внесення грошей.

Навіть якщо банкомат не видав чек, гроші все одно можна спробувати повернути. Головне — зберегти інші докази та повідомити банк про проблему.

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Куди звертатися, щоб повернути гроші

Після невдалого поповнення потрібно звернутися до банку, який випустив картку. Це стосується і випадків, коли гроші вносили через банкомат іншої фінансової установи.

Під час розмови з працівником банку поясніть, де саме проводили операцію, яку суму внесли та що сталося після цього. Обов'язково попросіть зареєструвати офіційну заявку на перевірку. Також потрібно дізнатися:

номер зареєстрованого звернення;

чи потрібна додаткова письмова заява;

коли очікувати результатів перевірки;

як банк повідомить про своє рішення.

Якщо проблему не вдалося вирішити телефоном, можна подати письмове звернення через офіційні канали банку або безпосередньо у відділенні.

Скільки часу банк повертає гроші

Після отримання звернення банк перевіряє, що сталося під час поповнення картки. Для цього фахівці вивчають інформацію про операцію, технічні дані банкомата та результати інкасації. Так можна з'ясувати, чи залишилися в пристрої гроші, які система не зарахувала клієнту.

Єдиного строку повернення для всіх банків немає. Наприклад, у ПриватБанку в окремих випадках технічного збою гроші можуть відновити на рахунку протягом п'яти операційних днів. За зверненням клієнта перевірку можуть прискорити.

Куди скаржитися, якщо банк затягує з поверненням

Якщо банк не поспішає з перевіркою, ігнорує звернення або відмовляє в поверненні грошей, клієнт може подати скаргу до Національного банку України. Для цього бажано підготувати:

копію звернення до банку;

відповідь банку, якщо вона є;

чек або фотографії з місця операції;

адресу та номер банкомата;

інші підтвердження невдалого поповнення.

Подати скаргу можна через офіційний сайт НБУ.

Раніше Новини.LIVE писали, про що мають повідомити клієнти ПриватБанку. Під час оновлення анкети потрібно врахувати перекази на всі картки банку, крім переміщення грошей між власними рахунками. Якщо надходження перевищать заявлений рівень, банк може заблокувати рахунок до перевірки походження коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, за які картки ПриватБанк стягує до 149 гривень у листопаді. Комісія залежить від дизайну та оформлення: звичайні картки для виплат є безплатними, а варіанти з фото й індивідуальним дизайном коштують дорожче. Із 1 січня 2027 року банк також планує запровадити плату за доставку перевипущених карток.