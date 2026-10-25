Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Александрийской общине принимают документы на получение единовременной материальной помощи ко Дню Святого Николая. На выплату в размере 3 000 грн могут претендовать дети погибших защитников, военнопленных и пропавших без вести военнослужащих. Помощь также предусмотрена для студентов в возрасте до 23 лет, но для оформления необходимо подготовить документы и подтвердить право на получение средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отдел по делам ветеранов управления социальной защиты Александрийского городского совета.

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Кто может получить помощь в размере 3 000 грн

В Александрийской городской территориальной общине предусмотрена единовременная материальная помощь ко Дню Святого Николая. Размер выплаты составляет 3 000 грн.

Право на деньги имеют дети в возрасте до 18 лет:

погибших или умерших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, имеющих соответствующий статус;

военнослужащих, находящихся в плену;

военных, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Помощь также могут получить лица в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по дневной или дуальной форме в учреждениях профессионального, предвузовского или высшего образования.

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Обязательное условие — место жительства или пребывания ребенка должно быть зарегистрировано или задекларировано в Александрийской городской территориальной общине.

Как оформить выплату и какие документы необходимы

Для получения материальной помощи законному представителю ребенка или совершеннолетнему ребенку необходимо лично подать письменное заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Адрес: г. Александрия, проспект Соборный, 59.

К заявлению необходимо приложить копии следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка; документов, удостоверяющих личность ребенка и заявителя, при необходимости; выписки из реестра территориальной общины; документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); банковских реквизитов заявителя; документов, подтверждающих право на получение пособия.

При необходимости также подаются документы об установлении опеки, справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и подтверждение гибели, пребывания в плену или пропажи без вести военнослужащего. Для заявителей в возрасте от 18 до 23 лет дополнительно требуется справка с места обучения.

Следует учесть, что для отдельных документов из государственных реестров установлено требование относительно даты выдачи — не ранее чем за 45 календарных дней до обращения. При подаче копий необходимо предъявить оригиналы документов для проверки.

Куда обращаться за помощью

Узнать больше об условиях оформления выплаты можно в отделе по делам ветеранов управления социальной защиты Александрийского городского совета по телефону 050-534-08-98.

Помощь действует в пределах Александрийской городской территориальной общины, поэтому она не является общеукраинской выплатой для всех детей военнослужащих. Перед подачей заявления стоит проверить, соответствует ли семья условиям местной программы.

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