Жінка рахує гроші Фото: Новини.LIVE

В Олександрійській громаді приймають документи на одноразову матеріальну допомогу до Дня Святого Миколая. На виплату 3 000 грн можуть претендувати діти загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Допомогу також передбачили для студентів віком до 23 років, але для оформлення потрібно підготувати документи та підтвердити право на кошти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відділ у справах ветеранів управління соціального захисту Олександрійської міської ради.

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Хто може отримати допомогу 3 000 грн

В Олександрійській міській територіальній громаді передбачили одноразову матеріальну допомогу до Дня Святого Миколая. Розмір виплати становить 3 000 грн.

Право на гроші мають діти віком до 18 років:

загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які мають відповідний статус;

військовослужбовців, які перебувають у полоні;

військових, зниклих безвісти за особливих обставин.

Допомогу також можуть отримати особи віком від 18 до 23 років, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти.

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Обов’язкова умова — місце проживання або перебування дитини має бути зареєстроване чи задеклароване в Олександрійській міській територіальній громаді.

Як оформити виплату та які документи потрібні

Для отримання матеріальної допомоги законному представнику дитини або повнолітній дитині потрібно особисто подати письмову заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Адреса: м. Олександрія, проспект Соборний, 59.

До заяви необхідно додати копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини; документів, що посвідчують особу дитини та заявника, за потреби; витягу з реєстру територіальної громади; документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП); банківських реквізитів заявника; документів, що підтверджують право на отримання допомоги.

За потреби також подають документи про встановлення опіки, довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та підтвердження загибелі, перебування в полоні або зникнення безвісти військовослужбовця. Для заявників віком від 18 до 23 років додатково потрібна довідка з місця навчання.

Варто врахувати, що для окремих документів із державних реєстрів установлено вимогу щодо дати видачі — не раніше ніж за 45 календарних днів до звернення. Під час подання копій необхідно пред’явити оригінали документів для перевірки.

Куди звертатися по допомогу

Дізнатися більше про умови оформлення виплати можна у відділі у справах ветеранів управління соціального захисту Олександрійської міської ради за телефоном 050-534-08-98.

Допомога діє в межах Олександрійської міської територіальної громади, тому вона не є загальноукраїнською виплатою для всіх дітей військовослужбовців. Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає родина умовам місцевої програми.

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